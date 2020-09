Alemania espera elecciones “justas, libres y veraces” en Venezuela

El diputado a la Asamblea nacional, Juan Guaidó, se reunió este viernes con Miguel Berger, secretario de Estado y jefe de las Relaciones Exteriores de Alemania con el que abordó temas relacionados con la crisis humanitaria que hay en Venezuela.

De acuerdo con un texto publicado en la red social Twitter que pertenece al funcionario alemán, éste ratificó la postura de su gobierno que coincide, según lo publicado, con la de la Unión Europea.

“Hemos subrayado siempre en los últimos años, no solo nosotros, sino la Unión Europea, que una elecciones justas, libres y veraces son elementos importantes para la solución política”, dijo María Adebahr, portavoz de la oficina de Relaciones Exteriores a cargo de Berger.

Alemania también exige que las condiciones para unas elecciones justas, libres y veraces no solo sean aplicadas a la más cercana elección parlamentaria, sino también a una posible elección presidencial.

Reiteró que la salida a la crisis política y humanitaria en Venezuela pasa necesariamente por unas elecciones que garantizarían una vía pacífica y democrática.

Fruitful discussion with Interim President @jguaido 🇩🇪 supports 🇻🇪 to achieve a peaceful and democratic solution to the political crisis. This requires basic conditions for democratic elections. pic.twitter.com/Hyebi5Pai1