Algunos grupos religiosos se niegan a vacunarse en Tucupita

Yajaira Segovia, directora regional de salud del estado Delta Amacuro, dijo este lunes haberse topado con un problema durante las jornadas de vacunación contra la COVID-19. Y es que algunos «grupos religiosos» se han negado a inmunizarse.

Segovia informó que las jornadas masivas de vacunación siguen llevándose a cabo en Tucupita entre la sociedad en general y el personal docente. La funcionaria lamentó que algunos grupos religiosos se nieguen a vacunarse.

Sobre este punto, Lizeta Hernández, gobernadora del estado Delta Amacuro, llamó a estos «grupos religiosos» (no especificó cuáles) para concientizarlos, convencerlos y explicarles sobre la importancia de vacunarse. No obstante , dijo que no debe ser motivo para no avanzar con las inmunizaciones.

La directora de salud informó además que siguen los trabajos para la inauguración de los servicios para los pacientes con COVID-19 en el hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita.

La gobernadora añadió que se sigue vacunando contra el coronavirus al personal educativo de toda la entidad. «Allá en Cangrejito hemos vacunado, en cualquier rincón del Delta. Y ordeno que se inicie una vacunación casa por casa, y al grupo religioso que no se quiera vacunar, hay que llamarlo, explicarles, convencerlos», dijo Hernández.