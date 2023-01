Apure: Transportistas de San Fernando y Biruaca aumentaron el pasaje a 5 bolívares

Este martes 3 de enero transportistas de los municipios Biruaca y San Fernando, en el estado Apure, amanecieron cobrando un nuevo incremento en el pasaje del transporte público.

Según denuncian algunos usuarios, el aumento es “arbitrario” porque no cuenta con ningún tipo de autorización de los consejos municipales respectivos al subir de 3 bolívares, que cobraron el 31 de diciembre de 2022, a 5 bolívares en el inicio de este 2023.

Una usuaria del transporte público “Los Tamarindos”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que el pasado 31 de diciembre en las unidades de transporte cobraron 4 bolívares por el pasaje, y el día de ayer, 2 de enero, el precio del pasaje era 5 bolívares.

“Debo decir que esto lo han hecho de una manera arbitraria porque no se ha visto ninguna Gaceta Oficial en la que se avise que se está aumentando el precio del pasaje, por lo menos dentro de San Fernando, no sé si algún otro municipio cercano ha pasado así”, expresó la usuaria.

Denunció que el cobro del pasaje lo hacen sin previo aviso. “Después de que estás montado en la unidad de transporte es que te dicen ‘el pasaje está en 5 bolívares’, o sea, o lo pagas o lo pagas”.

“Estamos en Apure, no en Caracas”

Otra usuaria mencionó que en la unidad de transporte la cual abordó, varios usuarios empezaron a decir que la Gaceta que mostraban los transportistas para justificar el aumento del precio del pasaje venía de Caracas.

“No era una Gaceta Oficial del estado Apure, (…) Muchos empezaron a decir que no estaban en Caracas, que estaban en San Fernando de Apure y manifestaron que no querían pagar (el pasaje) porque los transportistas dijeron que el 31 de diciembre cobrarían 5 bolívares debido a que era una fecha feriada, pero se quedó así. Las personas comentaron que no era justo”, refirió la usuaria.

Para otras rutas más largas los transportistas de San Fernando y Biruaca empezaron a cobrar, este martes 3 de enero, 8 bolívares. Los pasajeros aseguran que es “un abuso” ya que sus salarios siguen igual.

Hasta el momento de publicar esta nota periodística no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades de San Fernando ni de Biruaca.