Barquisimetanos piden mejoras del agua potable y aseo urbano

Ante las diversas denuncias por las fallas en los servicios de agua potable y aseo urbano en Barquisimeto desde Radio Fe y Alegría Noticias realizamos un sondeo al oeste de la ciudad para consultarle a las personas cómo perciben la prestación de ambos servicios a sus comunidades.

Ana María, habitante de la urbanización Santa Eduvigis, dijo que “en la (avenida) Pedro León Torres con (calle) 57 el servicio es regular porque no viene todos los días, solo los lunes y viernes todo el día, pero en ocasiones no llega los días que corresponde, las personas tienen que tener donde almacenar el agua, yo tengo un tanque pero no todas las personas cuentan con ello”.

Otra de las personas consultadas fue Miguelina Montes de Oca. Declaró que “vivo en el oeste, por el Metrópolis, bueno el agua llega tres veces a las semana lunes, miércoles y viernes pero llega desde el mediodía hasta la noche”.

Montes de Oca hizo referencia que como ciudadanos tienen el derecho de contar con la constancia del servicio de agua potable ya que el mismo es muy indispensable para hacer las actividades, limpiezas en el hogar y para su consumo.

De igual manera Milena Reyes califico al servicio de agua como deficiente ya que a su comunidad, Barrio Unión, llega con mucha irregularidad por lo que siempre tienen que tener reservas de agua y en oportunidades se ven en la necesidad de comprar agua a los camiones cisternas.

A su vez, el resto de personas que declararon destacaron que mientras el flujo de agua por tubería falla hacia los hogares, en las calles y avenidas de la ciudad se podían observar botes de aguas blancas desperdiciándose cientos de litros que podrían llegar a sus hogares.

Problemas con el servicio de aseo urbano

De igual manera, las personas consultadas consideraron al servicio de aseo urbano como realmente deficiente ya que el camión no pasa con frecuencia por sus comunidades.

Por ejemplo, Ana María destacó que el servicio de aseo urbano es muy deficiente. A veces no pasa en dos semanas y la basura se acumula en las residencias.

“Las calles están llenas de basura los perros y las personas hurgan la basura y el aseo no la recoge. Uno saca la basura y no sabe cuándo pasan a recoger el aseo”.

Otra habitante Barrio Nuevo, Marisol Pérez, expresó que “el servicio por mi casa a veces dura una semana sin pasar por lo que la basura se acumula, en mi casa la dejo adentro pero no todos lo hacen por lo que pido al ente competente que se aboque a la recolección de la basura”.

Finalmente, la ciudadanía que participó en el sondeo calificó a ambos servicios como irregulares y deficientes por lo que pide a las autoridades competentes de la gobernación del estado Lara, Imaubar, Fospuca e Hidrolara solucionar las fallas con los servicios de agua y aseo para que se garantice la fluidez y constancia de los mismos.