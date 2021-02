Canciller de España exige trato respetuoso por parte de Maduro

La canciller de España, Arancha González Laya, reaccionó casi que de inmediato a la advertencia hecha por el presidente de Venezuela este sábado 27 de febrero sobre que someterá a revisión, profundamente, sus relaciones con el país europeo.

Luego de su visita a Cúcuta, capital del Departamento Norte del Santander en Colombia, para constatar la situación específica de los migrantes venezolanos en ese eje fronterizo, la diplomática respondió a los señalamientos de Nicolás Maduro.

Dijo que “yo no tengo absolutamente ninguna interpretación que hacer sobre sus declaraciones. Yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos”, al tiempo que reiteró que la expulsión hecha por Venezuela de la embajadora de la Unión Europea y las notas de protesta que también contra su gobierno consignó su par venezolano “en nada contribuyen al diálogo y al entendimiento para buscarle una solución al conflicto en Venezuela”.

Sobre su visita a Colombia también aclaró que no la hizo con segundas intenciones, tal cual como lo aseveró el mandatario venezolano.

“Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos y el mismo respeto que yo predico es el mismo respeto que yo exijo, ni más ni menos”, manifestó González Laya en declaraciones a medios internacionales.

Durante su permanencia en Cúcuta, la ministra de Asuntos Exteriores de España visitó este sábado varios centros de atención médica y un refugio para menores migrantes, antes de acercarse al puente internacional Simón Bolívar, el principal punto terrestre para el paso de migrantes y turistas entre Venezuela y Colombia.

“Sentí el valor de la solidaridad, el valor de reconocer en los migrantes personas humanas que necesitan ser tratadas con la dignidad con la que nosotros queremos que todos que nos traten”, destacó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en un evento político en Caracas que la vista de la alta funcionaria ibérica a Colombia era para respaldar la política xenofóbica que supuestamente se aplica desde ese país “en contra del pueblo venezolano”.