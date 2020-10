Cervelli le dice adiós al béisbol y fanáticos lo lamentan

El receptor venezolano Francisco Cervelli publicó una carta este sábado 3 de octubre en la que anunciaba que luego de pensarlo muchísimas veces tomó la “difícil decisión” de retirarse como jugador activo del béisbol profesional.

Cervelli explicaba que llegó a esa determinación “porque ha llegado el momento de anteponer mi salud a lo mucho que disfruto este juego”.

El careta fue objeto de varias contusiones cerebrales en sus 18 años de carrera profesional que lo sacaron de juego en diversas ocasiones.

La más reciente lesión la sufrió en el mes de agosto cuando recibió un fuerte golpe en su cabeza producto de un foul que bateó Adam Eaton en un encuentro de su actual y último equipo Marlins de Miami.

Dirigiéndose a sus fanáticos Cervelli escribió que “me queda también el orgullo de sentir que constantemente convertí lo imposible en posible. Me retiro contento, satisfecho porque me entregué a este juego maravilloso con el alma y di todo lo que tenía. Imposible no pensar en todas aquellas personas excepcionales, personal o profesionalmente, que me enseñaron a ser mejor beisbolista y mejor persona”.

Al explicar que tomaba esa decisión trascendental para su vida admitió que le llegó el momento de pensar que su vida va más allá de jugar pelota a diario con toda la intensidad y entrega que siempre le caracterizaron.

Cervelli debutó en las grandes ligas con el famoso equipo de los Yankees de Nueva York, donde vivió buenas temporadas aunque mayormente como catcher suplente.

Sus momentos más resplandecientes como careta titular los vivió con el equipo de los Piratas de Pittsburgh.

Cierra su carta colgada en Instagram expresando que “la gente me pregunta si valió la pena tanta sangre, sudor y lágrimas ¡Claro que valió y vale la pena! Porque el beisbol fue, es y será uno de mis grandes amores”.

“Ejemplo de ética increíble y maravillosa”

Al conocerse la noticia de su decisión varios fueron los amantes del béisbol y seguidores de su carrera que reaccionaron por las redes sociales.

“Es un ejemplo a seguir dentro y fuera del diamante. Sé que dónde sea él será excelente porque su ética es maravillosa (…) Es increíble como cambia un equipo cuando él estaba”, escribió la usuaria identificada como Dayana en Twitter.

“Frank es un caballero dentro y fuera del campo, su ética es increíble igual que su compromiso. De pana me sorprendió muchísimo leer eso hoy y hasta me dolió un poco, pero sé que aunque deje de estar activo lo seguirá logrando de una u otra forma porque se lo merece”, expresó el usuario Leo.

“El era un IMÁN para los foul en su(rostro)careta de Catcher. Pienso que debió seguir en la MLB en otra posición, por ejemplo: la 1RA BASE .. Tremendo pelotero… Lo importante es que salga ileso. Dios tiene mejores propósitos!”, escribió en la red Franklin Urbina.

El actor venezolano Juan Carlos García comentó la publicación del receptor. “Lo que decidas será lo mejor, y la vida te tiene guardada muchas cosas buenas hermano!!!! Un abrazo grande Fran nos vemos pronto”, dijo en los comentarios de la publicación en Instagram.

“Hermano Dios te bendiga en este nuevo paso de tu vida manito”, deseó Jeimer Candelario, tercera base de los Tigres de Detroit.