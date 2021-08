Ciclistas zulianos exigen mayor seguridad

La comunidad de ciclistas de Maracaibo exige mayor seguridad a la hora de transitar por las calles de la capital del Zulia, especialmente después del asesinato de la ciclista Stepanie Hernández, de 25 años, el pasado sábado 31 de julio, en un robo por el cual dos hombres fueron detenidos.

El coordinador de Ciclovías Maracaibo, Ángel López, habló con Radio Fe y Alegría Noticias sobre este tema y aseguró que los ciclistas no son tomados en cuenta dentro de tránsito.

Apuntó que tampoco cuentan con demarcaciones dentro de las carreteras ni un canal exclusivo para bicicletas.

“¿Cuáles son las necesidades de un ciclista? La seguridad en la calle (pero) la respuesta de las autoridades es que no hay personal, no hay gasolina, no hay patrullas”, dijo.

“No hay cultura para el ciclista y debería ser una prioridad de la ciudad”, agregó.

Por Anthony Atencio | Radio Fe y Alegría Noticias