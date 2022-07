CNP Cojedes rechaza cierre de 4 nuevas radios

La junta directiva de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Cojedes rechazó, a través de un comunicado, el cierre de 4 nuevas radios en la entidad llanera en un lapso de 15 días.

Agregan los gremialistas que la también confiscación de los equipos de transmisión por parte de CONATEL de las emisoras Candela 92.9 F.M., (01/07/22), Nex 100.1 F.M, Hits 92.5 F.M y Moda 105.1 FM, (15/07/22); ubicadas en San Carlos, capital de Cojedes, “trae consigo limitaciones en el uso del espectro radioeléctrico, vulnera el derecho a la libertad de expresar pensamientos, ideas y opiniones, por cuanto, la radio es el medio de comunicación de mayor referencia informativa”.

En el pronunciamiento el CNP Cojedes denuncia además que con esta medida reiterativa de CONATEL se conculca “el derecho al trabajo de periodistas, locutores, operadores y productores; además de incidir en la actividad económica al no contar con espacios para publicitar productos y servicios”.

Reiteran además que “el cierre continuado deja en un limbo jurídico a las emisoras, ya que no ha habido una renovación masiva de las licencias y gestionar la autorización no es un proceso que se logra en el corto plazo. La autorregulación y la autocensura para evitar sanciones conlleva a reprogramar el contenido político e informativo por entretenimiento. Se acrecienta el temor de no recuperar los equipos incautados, los cuales ascienden a miles de dólares y el miedo ante la apertura de procedimientos administrativos en contra e investigaciones”.

Finalmente, hacen un llamado “al órgano regulatorio a la puesta en marcha de mecanismos que agilicen la habilitación administrativa, concesión o permiso para el uso del espectro radioeléctrico, además de la entrega de los equipos incautados”.