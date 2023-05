Derrumbe de muro de contención deja en riesgo a familia en San Juan de los Morros

Una familia quedó afectada por el derrumbe de un muro de contención en el sector Los Aguacates II, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

El incidente fue producto de las lluvias caídas el fin de semana pasada.

Yohana Hernández, quien es madre de tres niños, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que el día domingo 21 de mayo sintió como se derrumbó el muro que venía construyendo con recursos propios para evitar que la casa se siguiera socavando, ya que el terreno donde está construido es inestable.

“Precisamente el domingo en horas de la mañana se derrumbó parte de la tierra y me tumbó un muro de contención. Mi casa quedo prácticamente al borde de caerse. Vivimos cinco personas, de las cuales tres son niños, mi esposo y yo”, advirtió.

Hernández señaló que entre su esposo y un señor venían levantando el muro con recursos propios, para evitar que la tierra siguiera cediendo.

“El sábado llovió prácticamente todo el día. La lluvia en la noche mojó todo eso y se desbarrancó todo el pedazo de tierra, y tumbó lo que con mucho esfuerzo se venía levantando. Son recursos propios. Tengo miedo que siga lloviendo y quiero solventar algo. No todo, pero sí algo para que al momento de caerse la tierra, no me siga debilitando las columnas de la casa”, expresó.

La afectada manifestó que se dirigió a organismos en el estado para ver si consigue que la ayuden a levantar nuevamente el muro, ya que teme que con el inicio de las lluvias su vivienda pueda caerse y poner en riesgo la vida de su familia.

“Yo le pido de todo corazón a las autoridades, a aquellos organismos competentes que me puedan ayudar. Cada granito de arena es una ayuda que yo le sabré agradecer”, sentenció.

