Detienen a Manuel Zelaya en aeropuerto de Tegucigalpa

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya fue detenido este viernes 27 de noviembre en el aeropuerto de Tocontín cuando se le detectó que cargaba en una de sus maletas 18 mil dólares en efectivo que no había declarado a las autoridades fiscales de su país.

Zelaya publicó en su cuenta de Twitter que que había sido “detenido injustamente” por los funcionarios aeroportuarios ya que alega que ese dinero no es de su pertenencia.

La ley hondureña establece que los pasajeros que porten cantidades superiores a los 10 mil dólares deben declararlos ante las autoridades aduaneras. Si no lo hacen deben pagar una multa equivalente a un tercio de la cantidad no declarada.

El ex mandatario estuvo retenido durante 6 horas en la terminal aérea mientras una fiscal realizaba las averiguaciones respectivas.

Según declaró a medios locales iba camino a México para participar en un ciclo de charlas sobre la izquierda latinoamericana.

Dijo que por fortuna el incidente le ocurrió en su país y no en Houston, donde debía hacer una escala, porque la situación “hubiese sido peor”.

Será el Ministerio Público de Honduras el que determine el origen y posesión del dinero encontrado.

Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado.