Escándalo en la LVBP: peloteros advierten que sí no les pagan no jugarán más

Un grupo de peloteros de los equipos semi finalistas Tigres de Aragua, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui reclamó este fin de semana que aún no habían recibido la paga de su salario al término de la temporada regular.

Según el periodista Carlos Valmore Rodríguez uno de los jugadores, que no quiso ser identificado, reveló que supuestamente el retraso se debe a que “el gobierno no ha bajado los recursos para que los equipos paguen la última quincena de los peloteros que estamos jugando la semifinal”.

Sin embargo, el Presidente de la LVBP, Gio Palmisano, afirmó que dicha situación con los pagos a los peloteros no tiene nada que ver con el gobierno venezolano.

“Hemos estado conversando con los equipos y entiendo que no es fácil cuando se retrasan patrocinios públicos o privados, pero lo que tengo entendido es que esta semana que viene el problema debe estar resuelto”, dijo Palmisano también a Valmore Rodríguez.

Pero de parte de los jugadores se dejó colar una seria advertencia. ““Si para ese día (lunes) aún no se ha solucionado el problema, los peloteros de Magallanes y Caribes nos hemos planteado la posibilidad de no jugar. Lo discutiremos con los de Aragua y Lara”.

Los juegos pautados para el viernes 15 de enero sufrieron un leve retraso debido al reclamo de los beisbolistas.

En las series, que se reanudarían este domingo aunque hay rumores de que serán canceladas, Cardenales, que juega contra Tigres, y Magallanes, que se miden contra Caribes, llevan la partida a su favor con 2 y 1.

ATENCIÓN. Los peloteros de los 4 equipos semifinalistas de la #LVBP discutirán hoy, al llegar a los estadios, si juegan o no esta tarde. Continúa la situación tensa, por la falta de pagos. Me dice uno de ellos que no está descartado llegar a cancelar una jornada, como presión