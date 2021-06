Están que se caen cuatro casas de Lomas de Zaraza

Habitantes de Las Lomas, en el municipio Zaraza, estado Guárico, llevan más de un año denunciando el riesgo que tienen ocho familias ante el colapso de un muro de contención, que ha cedido ante un canal de agua fluvial que ha provocado daño a cuatro viviendas.

Alejandra Aguilera, una de las afectadas, denunció que la problemática se ha incrementado con el inicio de las lluvias que están generando deslizamiento de la tierra que genera que las viviendas empiecen a ceder.

«Pedimos en reiteradas ocasiones que nos atiendan el deslizamiento de tierra, que presenta el terreno donde se encuentran nuestras viviendas”, declaró Aguilera a Radio Fe y Alegría Noticias.

Indicó que las autoridades ya han venido y han evaluado el terreno y lo han decretado zona de riesgo. “Y aun así no tenemos repuesta satisfactoria. Cabe destacar que ya empezaron las lluvias y es más latente el riesgo en la vida de niños, jóvenes y adultos y así como el colapso en la estructura de nuestras casas”.

Por su parte, José Manuel Rojas realizó un llamado a las autoridades para busquen la solución a esta problemática ya que perjudica a cuatro viviendas que han cedido en su infraestructura.

“El motivo de la presente es para hacerle un llamado a las autoridades competentes que se aboquen a tratar de darle solución a esta problematice que se ha venido suscitando entre los sectores C y D. Hace algún tiempo se cayó un muro de contención y se fue una canal que servía como desagüe para aguas fluviales y esto ha hecho que varias casas estén ahorita en estado de alerta”.

Rojas espera que no le sigan dando largas a la problemática del sector y no esperen que ocurra una tragedia para poder solucionar. “Es lamentable que esta situación no se tome en cuenta y no sé qué están esperando las autoridades para tomar cartas en el asunto no sé, si tendrá que ocurrir una tragedia para que ellos se aboquen a darle solución”, término denunciando el afectado.