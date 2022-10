Ingrid Jiménez: desarticulación de la oposición podría ser favorable para Maduro

A criterio de la politóloga Ingrid Jiménez, en la actualidad es necesario salirse de la práctica político partidista tradicional, considerando que son los propios electores quienes están pidiendo esto; sobre todo los nuevos votantes.

Jiménez, en entrevista para el programa En Este País que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, dijo que hay que valorar en primera instancia que la oposición decidió ir a unas primarias para escoger el candidato presidencial que se medirá con el candidato a Nicolás Maduro en las eventuales elecciones del 2024.

No obstante, Jiménez cree que el factor de desarticulación de la oposición podría ser favorable para Maduro.

La experta cree que unas primarias no son suficientes; también se debe garantizar varios elementos: la capacidad técnica, la organización del proceso y que los miembros de la comisión técnica tengan credibilidad y liderazgo.

“Quizás un punto importante a no descartar en este proceso de primarias es la participación o no del Consejo Nacional Electoral”, dijo Jiménez, quien opinó que las primarias del 2012 fueron abiertas y exitosas, logrando un consenso no solo en los partidos sino en la sociedad civil.

Para Jiménez, debe ser un reto, no solo para la oposición, sino para el mismo Maduro, la despolitización de la sociedad, lo cual según ella no ocurrirá si no hay cambio de política; sino se trabaja de manera asertiva la comunicación.