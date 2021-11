José Virtuoso: «si hay algo que recuperar es el municipio y la gobernación»

Para el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, una de las importancias que se evidencian con las elecciones regionales y municipales de este domingo es que ´se escogerán gobernantes «que estarán más cercanos a las cosas de las regiones y las localidades, son los que tendrán relaciones más directas con las personas».

En este caso está hablando de los gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a los consejos legislativos estadales. Desde esta premisa alerta que es vital seguir creyendo en este tipo de elecciones «porque en Venezuela se ha estado vulnerando el proceso de descentralización, cada vez hay más decisiones que se toman desde el gobierno nacional».

El jesuita advierte que esta involución ha dejado atrás «ese gran logro que significó la elección directa de gobernadores y alcaldes para darle peso a esos representantes y por eso se dio la transferencia de competencias del poder nacional al poder estadal y municipal».

En este sentido, cuestionó severamente que a las alcaldías se les ha reducido considerablemente sus competencias «y eso no favorece a este tipo de gobierno. Por lo tanto, si hay algo que recuperar en Venezuela es el municipio y es la gobernación como órganos de gobierno autónomos, por supuesto relacionados con el gobierno nacional, pero que necesitan financiamiento y competencias».

La población quiere un cambio político e institucional

Virtuoso es conciente que esta elección llega «en un momento y contexto político bastante complejo. El país sigue conflictuado por una crisis política muy fuerte, en medio de una población que efectivamente quiere un cambio político e institucional que genere otro proyecto de gobierno», tomando en cuenta que son elecciones, apunta, que no tienen el mismo atractivo que unas presidenciales y parlamentarias.

Por otro lado, considera como positivo que se logran alcanzar algunas condiciones electorales favorables para la credibilidad del proceso como la designación de un nuevo CNE «un poco más plural».

No obstante, el académico advirtió que aún se siguen presentando «algunas distorsiones del pasado como el ventajismo público en el uso de recursos, la poca disposición para la propaganda electoral en donde los candidatos del gobierno están mucho más favorecidos», y el temor de algunos ciudadanos que se preguntan «para qué voy a votar si a lo mejor me ponen un protector del estado si no gana el candidato del gobierno».

Es una convocatoria institucional

Pese a esta valoración apuntó que estas elecciones regionales y municipales responden a una convocatoria constitucional, a diferencia de los comicios de la ANC, las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de diciembre de 2020.

Por esta razón, se anima, incluso, a salir a votar este domingo porque «en este contexto no hay esos rasgos de inconstitucionalidad, por lo menos son unas elecciones que están en el marco de la Constitución y creo que ha habido un mejoramiento parcial de las condiciones electorales».

Pero para el rector lo que más le mueve a participar e invita a los demás a hacerlo en los comicios es que «la ciudadanía necesita expresarse, no puede suprimir el voto como instrumento político en Venezuela».

Si lamentó que en el país «se ha logrado algo insólito y es que los ciudadanos perdamos la confianza como instrumento político fundamental de la democracia

Una desconfianza que se traduce en los resultados, en los actores que regulan la elección, «y eso ha desmovilizado totalmente a la ciudadanía en ese sentido y eso es terrible en una democracia».