Lara: Vecinos de La Mora protestaron por escasez de agua

Este miércoles 6 de abril habitantes del sector La Mora en la ciudad de Cabudare, estado Lara, protestaron por la escasez de agua potable que se vive en la zona.

Los vecinos de La Mora se concentraron de manera pacífica en protesta ya que tienen más de 20 días sin recibir agua por tubería y han acudido en varias ocasiones a las autoridades con competencia, pero no tienen respuestas ni soluciones.

Asimismo, los protestantes agregaron que son más de 32 comunidades que viven el mismo problema.

Nina Casamayor vecina afectada por la escasez de agua, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que no tienen cómo pagar los camiones cisternas.

«Queremos que el alcalde (Derby Guédes) y la gobernación se aboque a cada comunidad. No es como creen, en La Mora no tenemos personas que puedan pagar altos costos que cobran los cisternas», expresó.

«Tenemos vecinos mayores de edad que no trabajan y están solos y entre todos reunimos para comprar agua a esas personas, pero ya no tenemos dinero. No nos alcanza y es mucho tiempo padeciendo sin agua, se lo pedimos de caridad», agregó Casamayor.

Los vecinos de La Mora señalaron que planean redactar una carta dirigida a las autoridades de Hidrolara para que atiendan su llamado y les den solución lo más pronto posible.