Larissa González desmiente al Ministro Istúriz respecto al PAE

Larissa González, diputada al parlamento venezolano por el estado Delta Amacuro, desmintió en Twitter al ministro de educación de Venezuela.

Aristóbulo Istúriz recientemente afirmó que la comida del Programa Alimentario Escolar, PAE, llegaba a las comunidades indígenas. En este sentido, se refirió al método de estudio a distancia, aplicado en la selva deltaica que, destacó, marcha sin problemas.

2/2 @psuvaristobulo Dese una vuelta por los #CañosdelOrinoco, me ofrezco a guiarlo, pero si no lo hace, con tristeza le informo que las escuelas se las llevo el río,

quedan pocas, no hay transp para niños ni maestros y la comida del PAE se pierde en el camino VÍDEO @Tanetanae pic.twitter.com/ZKlZKo1wtL