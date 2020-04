Pescadores de Sucre hacen caminata para exigir gasolina

Cerca de mil pescadores de las comunidades Punta Araya y El Rincón caminan hasta la ciudad de Araya para exigir gasolina, comida y gas.

En un recorrido de unos 10 kilómetros en el municipio Cruz Salmeron Acota, los pescadores protestan además por las constantes fallas del servicio eléctrico.

Acompañados por sus familiares y varios vecinos, los trabajadores le piden al alcalde Jonny Acosta que surtan de combustible las 376 embarcaciones que no han podido salir a su faena diaria.

Reinaldo Rodríguez, uno de los pescadores afectado, denunció que “tenemos más de un mes sin recibir combustible y nuestros pueblos son pescadores. Si no nos envían combustible, no podemos salir a buscar la comida a nuestros hijos”.

“A nosotros no nos va a matar la COVID-19, nos va a matar el hambre porque si no tenemos gasolina, no podemos salir a pescar”, manifestó en medio de la caminata de protesta.

A Rodríguez “le molesta” la campaña promovida por gobierno y diferentes instituciones donde invitan a las personas a quedarse en sus casas para prevenir el nuevo Coronavirus.

“¿A qué nos vamos a quedar en la casa, a morirnos de hambre?”, se cuestionó.

Aseguró que si “no nos envían gasolina en el transcurso de la semana, tomaremos medidas más contundentes. Iremos a Cumaná o a dónde tengamos que ir”.

“Mal representados”

Por su parte, David Vásquez, pescador de Punta de Araya, destacó que “la gasolina es nuestro principal motor. Vivimos del día a día. Nosotros no dependemos de una quincena

“Hemos sido mal representados por el alcalde, el gobernador y nuestro diputado constituyente Erick Mago. No nos han dado respuesta, nos andan peloteando. Nuestros hijos ya no aguantan más la necesidad de comer”, indicó.

Denunció que tuvieron que pagar 127 mil bolívares por 3 kilos de arroz, 2 de pasta, 2 de azúcar y uno de leche. “¿Y la proteína cárnica dónde está? no tenemos pollo, carne. Hace más de mes y medio que llegó la comida. No tenemos nada”, manifestó.

“Estamos pagando la comida más cara del municipio”, apuntó.

“Les pedimos que nos ayuden con la gasolina”, exclamó José Martínez, quien además destacó que “los niños se están muriendo de hambre y no tenemos con qué mantenerlos”.

