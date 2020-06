Radicalizan las medidas de prevención en Guajira

Durante la visita de las autoridades nacionales, regionales y municipales la Guajira, anunciaron la radicalización de las medidas de prevención contra la COVID-19.

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, índico que se implementarán estas medidas para evitar el ingreso de connacionales por las diferentes trochas de este municipio fronterizo.

La radicalización consiste en reforzar las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio del tapabocas, el cumplimiento del distanciamiento social, quedarse en casa y el nevo horario de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía los comercios.

También anunció que se duplicarán los patrullajes por las comunidades y en la frontera para evitar aglomeraciones en los centros poblados.

Sin embargo, estas acciones generan preocupación entre los pobladores de esta región.

Jesús González, vecino de Paraguaipoa, comentó “no nos dejan trabajar como es. Estamos trabajando para sobrevivir, tengo cinco hijos, ando apurado”.

Él acotó que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los “acosan” y hacen cerrar los comercios antes del horario establecido.



Mientras que Witler Núñez, habitante de Guajira, manifestó “muchas personas y comercios no acatan las medidas de prevención y las autoridades deben obligarlos a cumplir los protocolos sanitarios”.

Los pobladores de Paraguaipoa afirmaron que son obligados a usar el tapabocas, pero muchos no tienen los recursos económicos para adquirir uno. De no poseerlo, no los dejan ingresar en los locales.

Instalarán más campamentos

En la reunión de las autoridades, Prieto informó “estamos en la apertura de dos nuevos campamentos, uno en Guana, con una capacidad de 600 connacionales que pueden ser atendidos, y otro que estará en la cercanía de la frontera”.

Asimismo, notificó que en las próximas semanas se estará instalando un laboratorio para las pruebas PCR, y así agilizar la atención a los connacionales que retornan por esta frontera.

Por Roxana Sarmiento | Radio Fe y Alegría Noticias