Una Palabra Oportuna 2518

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 18 de mayo de 2023

Por: H. Elena Azofra

La paz va contra el aguijón de la codicia

Prepara tu encuentro con el misterio, respira hondamente y aquieta tus emociones.

《Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver… Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría》 Dice Jesús.

El miedo de los apóstoles es visitado por el resucitado y cuando Él asciende hacia los cielos, les levanta también a los discípulos dándoles PAZ y MISIÓN.

La Paz se dirige al corazón y no garantiza estabilidad en la situación exterior. La paz va contra el aguijón de la codicia, contra la presunción, contra el dinamismo de avidez de las riquezas, de las que sean.

No me puedo dar la PAZ, sino que la recibo. Es fuente para consolar a los demás.

La Misión que deja el que Asciende hace referencia a la Trinidad.

Cura de la apatía y del ensimismamiento.

La misión supedita a los hermanos y tira de cada uno hacia una entrega.

La experiencia de la Ascensión es una especie de segunda llamada a entrar al lado de la vida, pero hacia la vida que no es absentismo, sino defensa de los que sufren, de los pequeños, de los débiles, de los «benditos del Padre».

Quédate en silencio. Interioriza el misterio de la Ascensión. Déjate elevar con Jesús y pasa de la muerte a la vida.

Después ve, y ama bien a tus «hermanos».

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.