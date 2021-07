Una Palabra Oportuna No. 1212

Interioridad. Jueves 8 de julio de 2021

Por Hna Silvia Blanco

Llegados al final de este día, PapáDios está disponible para compartir un momento conmigo.

Empieza con una respiración profunda…

¿Cómo me siento en este momento, al terminar la jornada?… Y así, tal como estoy, escucho lo que piensan algunos contemporáneos sobre Jesús”: “Les resultaba escandaloso”.

A menudo, cuando las personas actúan y se expresan de manera diferente a la mía, me generan rechazo o sospecha. EL problema no es la realidad o la diversidad: el problema lo tengo yo y mi forma a menudo cuadriculada de vivir y pensar. A Jesús le dijeron de todo: loco, borracho… porque nunca dejó de amar y de acoger.

Cuando alguien me ha dado una opinión que no esperaba, ¿Qué he pensado? ¿He actuado acogiendo al que piensa y hace las cosas de manera diferente, o lo he juzgado por ello?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.