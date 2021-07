Una Palabra Oportuna No. 1250

Oración de la noche. Martes 27 de julio de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

El final del día es un buen momento para encontrarnos con PapáDios. Empieza con una respiración profunda…

¿Cómo te sientes al final de este día?… Y así, tal como estás, escucha esta pregunta que le hacen a Jesús:

“Señor, si la semilla que tú sembraste en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?”

¿De dónde sale la cizaña? La pregunta sobre el mal, el sufrimiento y la muerte es continua en todas las personas. Es un misterio, pero ante él pueden pensarse muchas cosas: quizá Dios no es tan bueno ni todopoderoso si permite esto; o quizá no existe, o no le interesamos. Pero quizá su respuesta es darnos a Jesús para que a través de la cruz aprendamos a integrar la cizaña que hay en nosotros y en los demás.

¿Qué es aquello que he sembrado el día de hoy con mis palabras, pensamientos, gestos y acciones? ¿Buena semilla o cizaña?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.