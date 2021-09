Una Palabra Oportuna No. 1371

Oración de la mañana. Viernes 24 de septiembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa y voz de Julitze Mayurel

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, el evangelio señala varias veces que te retiras para estar “orando a solas” y así sumergirte en ese mar infinito de amor del Padre.

Desde esa experiencia, se explica todo: tu cercanía, especialmente con aquellas personas que, por cualquier motivo, se sienten lejos de ese Padre. Gracias por tu compañía. Sólo desde ahí, te atreves a preguntarnos ¿Quién eres?

Sólo aquel que haya experimentado el cariño y la ternura con ese Abbá, responderá. Eres el amado del Padre, quien sólo tiene una ocupación: hacer lo que a Él le agrada, y con infinito amor nos pides que nos abandonemos en ti para conducirnos hasta Él.

Me encanta que todos los días comience mi café con una oración y termine con otra, quiero hacer de mi vida una oración. La lectura de la Palabra de Dios debe estar impregnada de oración. Muchas veces, me he atrevido a hablar, a predicar, sin haber orado.

Te pido perdón, todavía tengo tiempo para rectificar. Con María nuestra señora de las Mercedes quiero hablarte en oración.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.