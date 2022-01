Una Palabra Oportuna No. 1539

Oración de la mañana. Domingo 16 de enero de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, este domingo “contemplamos a María, su sensibilidad para descubrir lo que necesitan los otros y su libertad de corazón para proponer y esperar. Ella nos hace caer en la cuenta de las posibilidades de nuestras tinajas y de lo que Alguien quiere ir transformando en ellas si le dejamos actuar… Caná es para nosotros el lugar donde aprendemos de María. Ella nos enseña una mirada transformadora y nos invita a hacer lo que tú nos digas; sabe por experiencia que Dios da en abundancia, siempre más. Tenemos tendencia a idealizar el pasado, pero el Evangelio nos muestra que lo mejor está aún por venir”.

Cambiar el agua en vino, las normas por amor. “No tienen vino”, palabra de mujer, sólo ella cae en cuenta de los detalles. Y la petición es de una gran elegancia. Una persona que ama no necesita pedir nada a quien ama, le basta con presentarle la necesidad. “Todavía no ha llegado mi hora”. María no presta demasiada atención a esas palabras y les dice a los sirvientes: “Hagan lo que Él les diga”. El milagro llega sin tardar, regalas a aquellos esposos 600 litros de un vino excelente. La fiesta del amor tiene que continuar a través de los tiempos.

La promesa, ahora se cumple. Las tinajas eran seis, número imperfecto, el que indica perfección es el siete. ¿Dónde está la séptima tinaja? La séptima tinaja eres tú, llenarás las otras seis, así nos aseguras un nuevo vino que no faltará nunca. “Yo estaré todos los días el fin del mundo”. ¿Para qué esta presencia? Para llenar de vino nuestras tinajas de agua y recordarnos que Dios es amor y que viviendo en este amor, podemos vivir siempre en fiesta.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.