Una Palabra Oportuna No. 2111

Oración de la mañana. Jueves 27 de octubre de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que ablandes mi corazón para que yo pueda escucharte y seguirte.

Unos fariseos dicen a Jesús: “sal y vete, Herodes quiere matarte”. Jesús responde: digan a ese zorro: “yo exorcizo y curo hoy y mañana y al tercer día mi obra se consumará, pero en Jerusalén”.

Reflexiono:

Jesús no permite que el sentido de su vida sea desviado, los fuertes no aceptan su mensaje, pero a ellos no les teme, ni se deja amenazar. Así, son los pobres con espíritu quienes reciben la palabra.

Me pregunto:

¿Quiero ser sencillo de corazón y dar mi vida como Jesús?

¿Me doblego ante los fuertes de la cultura o de la política?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

