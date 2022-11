Una Palabra Oportuna No. 2138

Tips para discernir la realidad. Miércoles 09 de noviembre de 2022.

Por Luisa Pernalete

Cuidar, sembrar, refundar la democracia

En el preámbulo de la CRBV se habla de “el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa, y protagónica, multiétnica, y pluricultural”. Pues hoy, en 2022, hay una urgente necesidad de hacer realidad esa refundación, de ocuparnos, cuidar lo que queda de democracia, y ocuparnos del fomento de la cultura democrática.

“Sálvese quien pueda” no es salida duradera. Tener “jefes de calle” en vez de líderes inspiradores, no es Democracia. Abstenerse es negarnos a ejercer un derecho. En los últimos meses se han cerrado decenas de emisoras de radio en el país. Hay muchos jóvenes en el país, ya con edad de votar, que no están inscritos en el Registro Electoral Permanente. Según estudios de la UCAB, hay mucho desinterés entre los jóvenes en la participación política. ¿Cómo animar a los jóvenes a participar en la construcción del “Bien Común”? Hay que hacer “política de la buena” como dice el Papa.

La RASI, de la que Fe y Alegría forma parte, ha convocado a un Encuentro Juvenil de Constructores de Paz, y el tema es la cultura democrática. ¡Ojalá muchos alumnos nuestros participen! ¡Anímenles! El futuro de la Democracia requiere jóvenes con cultura democrática.

