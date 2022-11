Una Palabra Oportuna No. 2142

Espiritualidad. Viernes 11 de noviembre de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Ser amigo de la vida

Según Jesús, Dios es amigo de la vida. Por eso se compadece de todos los que no saben o no pueden vivir de manera digna. No aborrece a nadie ni a nada de lo que ha creado. Ama a todos los seres, perdona a todos, se compadece de todos, quiere la vida de todos, porque todos son sus hijos.

¿Por qué los seguidores de Jesús no cuidamos y defendemos con más fuerza la vida de todos los seres que sufren agresión y opresión? ¿Por qué no nos compadecemos de tantos descuidos y maltratados que son víctimas de la miseria y la injusticia? ¿Por qué no combatimos con más fuerza los ídolos que causan muerte y esa mentalidad cada vez más extendida, que piensa que su bienestar, comodidad y disfrute, es más importante que la vida de tantos hombres y mujeres que se sienten extraños y sin sitio en esta tierra creada por Dios para ellos?

Es una gran incoherencia cantar o invocar al Creador y resucitador de la vida y no combatir el hambre, el sufrimiento y la muerte injusta de tantos hermanos y de tantos seres vivos.

Recordemos a San Ireneo, que nos aclara, que la gloria de Dios consiste precisamente en que todos tengan vida.

