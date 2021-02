Una Palabra Oportuna No. 942

Oración de la noche. Martes 16 de febrero de 2021.

Por Hna. Elena Azofra

Respiro profundo dos veces mientras levanto los hombros hasta las orejas.



Tomo conciencia de mis sentimientos profundos nombrándolos: agradecido, esperanzada, feliz, cansado… (Sin calificarlos)



Leo las palabras de Jesús del evangelio de Marcos: “¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís?”

Pienso que si me lo dice a mí es porque niego la verdad de mi propia vida.



Saboreo la serenidad y el gozo de aceptarme, desear hacer algún cambio para mejorar… Pido ver la luz de la verdad y oír la voz de Dios que me aconseja.



Me digo que es mejor la verdad y la libertad, la claridad de mente y las palabras hermosas… y escribo un mensaje así a mi familia.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.