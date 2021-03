Venezuela Conversa: Justicia transicional para llegar a la verdad

El cuarto encuentro de Venezuela Conversa que organiza la ONG Daleletra y otras organizaciones de la sociedad civil tuvo como tema central la justicia transicional y el fortalecimiento institucional en el país, este miércoles 10 de marzo.

Los panelistas fueron la internacionalista argentina Francesca Lesa y el abogado venezolano, y miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Eduardo Trujillo.

El foro fue moderado, como siempre, por la periodista Marihen Jiménez.

La disertación de los dos especialistas estuvo centrada en precisar que cuando se habla de justicia transicional en un país como el nuestro hay que entender que necesariamente se debe partir desde un acuerdo político previo.

De lo contrario, difícilmente se podrá recorrer este proceso que busca, entre otras cosas, restituir los mecanismos institucionales de la aplicación de justicia, respeto de los derechos humanos y restablecimiento del estado de derecho.

La justicia transicional es un proceso que está dirigido a recuperar la institucionalidad en países que han estado sumidos en graves conflictos políticos y situaciones de severas represiones en varios ámbitos.

En el caso venezolano Trujillo y Lesa coinciden en afirmar que se trata de transitar desde el extremo del actual autoritarismo al escenario ideal de la democracia participativa teniendo como centro a los ciudadanos.

Señalaron que afortunadamente en Venezuela no se vive un conflicto armado como sí han sufrido otros países de la Región como Argentina, Guatemala, El Salvador y Colombia.

Para ellos la justicia transicional, sobre la cual hay que seguir hablando en todos los espacios ciudadanos y políticos nacionales, es un proceso que tarda muchos años porque debe “reparar” hondas y múltiples heridas que van quedando en la sociedad por casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, represiones, censuras y otros actos similares presentes actualmente en Venezuela.

Lesa enfatizó que este proceso de reconstrucción debe estar orientado “a armar el rompecabezas de la verdad y de la memorialización”, dimensiones con las cuales hace ver que es esencial en la reinstitucionalización del país dinámicas que contribuyan a llegar a la verdad, no de un solo lado, de estos episodios dolorosos “pero no para quedarnos en el lamento sino para avanzar hacia una sociedad más justa y donde no reine la impunidad”, apuntó.

En torno al mencionado informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, el abogado Trujillo explicó que este tipo de documentaciones son útiles en tanto en cuanto se puedan constituir comisiones de la verdad, no parcializadas, se desarrollen políticas públicas en materia de derechos humanos y se incentiven campañas intensas de largo alcance “para que esas conductas no se repitan”.

Ambos panelistas creen que este tema de la justicia transicional debe ser incluido en la pensa de estudios de las facultades universitarias de Derecho, en debates a través de los medios de comunicación, realizar conferencias en ambientes políticos, legislativos y organizacionales de la sociedad civil.