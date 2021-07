Arreaza le dice al boxeador Sella que vuelva cuando quiera porque nadie lo persigue

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, invitó al boxeador Eldric Sella a regresar a Venezuela cuando quiera porque “no es refugiado” y “nadie lo persigue”.

«Esto ocurre cuando ACNUR actúa por intereses políticos, sin rigor. Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad (y Tobago) y no le podía ser otorgado un estatus para el que no aplica. Acnur lo utilizó ideológicamente contra Venezuela», indicó Arreaza a través de la red social Twitter.

El canciller Arreaza indicó que Sella no aplicaba para el estatus de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hecho que calificó como una maniobra en contra del Gobierno promovida por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

El deportista venezolano había logrado viajar a Tokio, Japón, por las gestiones de Acnur y el Comité Olímpico Internacional que le ayudaron a conseguir una visa americana.

Pero tras competir por un minuto en su primer combate quedó fuera del juego, teniendo que marcharse. Lo que no se esperaba el deportista es que Trinidad y Tobago rechazara su retorno por no tener el pasaporte vigente.

El organismo de la ONU todavía busca un tercer país para que el boxeador junto a su papá y su novia puedan instalarse, informó Edward Sella, padre y entrenador el joven.

En Trinidad y Tobago no existe una legislación que determine los procedimientos para este tipo de caso. De hecho, la Agencia de la ONU refiere lo siguiente: “En ausencia de legislación nacional, el ACNUR determina quién es un refugiado según la definición de refugiado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su propio mandato”.

Según el organismo, un ciudadano pierde la condición de refugiado cuando sale del país que le ha otorgado esta condición sin permiso de las autoridades migratorias o sin el consentimiento de la Acnur, si esto ocurre se entiende que el ciudadano “perdió la condición de refugiado” de forma automática. Lo cual no es el caso de Sella, porque no salió de Trinidad y Tobago a escondidas.