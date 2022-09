Barquisimeto: Jubilados y pensionados reclaman pensiones dignas

Este jueves 22 de septiembre, los jubilados y pensionados en el estado Lara, protestaron frente a la Inspectoría del Trabajo en la carrera 21 con calles 23 y 24 de Barquisimeto. Esto con el fin de sumarse a la gran protesta nacional por la dignidad de los pensionados y jubilados.

Los pensionados se concentraron en la Plaza Altagracia en el centro de la ciudad y marcharon hasta la Inspectoría para entregar un documento con sus peticiones por salarios y pensiones justas que estén acordes al valor de la canasta básica.

Además, los protestantes exigen respuestas a las autoridades gubernamentales por los petitorios que han entregado anteriormente y que hasta el momento no tienen respuestas ni soluciones. Por esto están afectados unos 35 mil pensionados en el estado Lara.

Francisco Carmona, del comité de derechos humanos de los pensionados y jubilados en el estado Lara, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “nuevamente estamos en la calle para luchar por nuestra dignidad ya que el gobierno no nos ha hecho caso a nuestro petitorio desde aquel 9 de marzo que lo entregamos con las misma exigencias que estamos presentando hoy”.

Pensionados del estado Lara se presentan frente a la inspectoría del trabajo

“Con 15 dólares mensuales no vive nadie”

“Exigimos respuestas ya que se nos están muriendo de hambre nuestros adultos mayores, con 15 dólares mensuales no vive nadie en este país y dentro de nuestro petitorio también estamos pidiendo que se le restablezca el pago a los jubilados y pensionados en el exterior” Carmona.

Asimismo Carmona agregó que desde la inspectoría del trabajo los atendieron y recibieron el documento con sus exigencias pero para darles respuesta a los jubilados deben esperar las órdenes desde la gobernación nacional.

Por su parte Francisco Carmona comentó que los adultos mayores tienen derechos a disfrutar una viejez linda que tenga garantizados todos la comida, contar con un buen sistema de salud y que además su sueldo les alcance para poder tener momentos de recreación ya que en la actualidad la pensión a duras penas les alcanza para medio comer.

Jorge Luis Brito docente jubilado declaró “La pensión no me alcanza para nada ni para la pastilla de la tensión, solo puedo comprar para medio comer y yo para sobre vivir debe elegir comer o queso o huevo ya que entre mi familia y yo con lo que ganamos no nos alcanza por lo que debemos administrar la comida”.

Francisco Carmona con los miembros de la red derechos humanos de los pensionados y jubilados en el estado Lara

“La situación es preocupante”

Brito alegó que su llamado es al gobierno nacional y regional ya que los adultos mayores merecen pensiones dignas y también exige las reivindicaciones de los pensionados y jubilados de todo el país. “La situación es preocupante, yo por lo menos ahora soy docente, jubilado, pensionado, viudo y pelando”, dijo.

De esta manera los pensionados y jubilados en el estado Lara alegaron que esperarán las respuestas por parte del Estado, pero que no abandonarán la lucha por sus derechos para tener una mejor calidad de vida. Además, también exigen soluciones ante las violaciones de sus derechos.