Hallan tres cuerpos en el vertedero municipal de El Tigre

Organismos de seguridad del estado Anzoátegui se activaron tras la denuncia por la desaparición de una pareja y un niño de cinco años para dar respuestas a los familiares.

Sin embargo, después de 21 días de no hallarse pistas sobre el paradero de la familia, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) encontraron tres cuerpos en el vertedero municipal de El Tigre, en Simón Rodríguez.

Se presume que los cuerpos hallados sean los de la denuncia. No obstante, aún no hay confirmación de que así sea porque aún las autoridades no han hecho públicos los resultados de identificación.

Se conoció que el laboratorio forense de Caracas y Barcelona aún no terminan de procesar la identificación de los cuerpos.

Los funcionarios de la delegación del CICPC detuvieron a un joven de 17 años relacionado con los cuerpos.

El arresto del joven fue previo al hallazgo de los cuerpos; por tanto se cree que, por voz de los familiares, que confesó el crimen y señaló dónde se encontraban los cuerpos de las víctimas en el vertedero municipal de El Tigre.

Con información de Adaybelice Figueroa | Radio Fe y Alegría Noticias

