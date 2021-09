La MUD postuló candidato para la alcaldía de Roscio en Guárico

Durante una rueda de prensa este martes 31 de agosto, el candidato Douglas González ratificó que cuenta con el respaldo de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para las elecciones a la alcaldía del municipio Roscio Nieves en el estado Guárico.

Gonzales señaló que a nivel de Caracas lo llamaron a darle el respaldo a su candidatura para participar en los comicios de este 21 de noviembre.

“Anoche a las diez de la noche me llamaron desde Caracas, porque usted es el asignado, abanderado de la unidad democrática del municipio Juan German Roscio, de la tarjeta de la unidad, de la tarjeta que fortalece, la tarjeta más reconocida en todo el país. Afortunadamente yo tengo esa tarjeta y hay otras organizaciones políticas que nos acompañan, como el partido Huellas, el partido Lápiz y un nuevo partido que se creó llamado Negro”.

El candidato a la alcaldía de Roscio desmintió unas supuestas elecciones interna dentro de la MUD, ya que el partido se decidió por unas encuestas que había realizado con anterioridad para conocer cuál era el candidato con más aceptación en el municipio.

“Anda un grupo pidiendo primarias y algo triste porque le están mintiendo al pueblo. La Plataforma Unitaria de la Mesa de la Unidad dijo que no hay primarias desde hace un mes y le avisaron a todos los partidos que no había primarias en ninguno de los estados y hace quince días dijeron que no hay primarias en ningún municipio”.

González indicó que él ganó las encuestas con el 50% de aceptación, “yo casi arrojé el 50% y mi más cercano seguidor fue “No Sé”, “No Contesta”, con el 18% y el tercero fue un candidato del PSUV con 12%”.

El dirigente político señaló que a más tardar mañana (1 de septiembre), que es el último día para inscribir su candidatura al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo hará desde Carcas vida online, para ser el candidato de la Mesa de la Unidad y de ese modo llegar a la alcaldía capitalina de Guárico para empezar trabajar de la mano con las comunidades.