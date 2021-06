Merideños están cansados de tantos apagones

Los cortes eléctricos que superan más de seis horas en algunos sectores de la entidad continúan diariamente en el estado Mérida, situación que perjudica los quehaceres diarios, además ocasionan fuertes daños en los aparatos eléctricos tras varios apagones y fluctuaciones durante el día. Para muchos esta situación causa un constante estrés.

“Esto afecta nuestra rutina diaria, se dañan los electrodomésticos, estás haciendo algo y tienes que interrumpir para poder esperar a que vuelva la luz, entonces todo eso nos afecta nuestra calidad de vida, eso trae estrés y a la larga enfermedades”, mencionó Yuri Paredes, una de las merideñas que sufre a diario por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Freddy Crespo, otro de los merideños afectados, manifestó que aparte de los cortes eléctricos se le suma otro “dolor de cabeza”, debido a la ausencia del transporte público y fallas en la recolección adecuada de los residuos y desechos sólidos en la ciudad, motivado a la escasez del combustible tanto de gasolina y gasoil.

“Hoy en día se echan a perder los aparatos eléctricos, en la empresa no se trabaja bien, no es óptimo nada en el trabajo ni en la casa, esto nos afecta a nosotros y me imagino que a todo el país. También se caen las señales, Mérida tiempos atrás era considerada la ciudad más limpia de Venezuela y hoy en día por donde usted camina es basura por todos lados, una cochinada total, y el transporte ineficiente totalmente”, aseguró Crespo.

Los merideños exigen pronta solución a estas problemáticas. Consideran que debe existir un cronograma de cortes de electricidad para tomar previsiones y evitar que los artefactos eléctricos se les dañen, ya que repararlos cuesta entre 50 y 100 dólares o más, dependiendo del daño ocasionado y el sueldo que perciben no les alcanza ni siquiera para medio comer.