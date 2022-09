Consecomercio: aumenta el contrabando hacia Venezuela

Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, denunció este miércoles 14 de septiembre, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, que están ingresando por contrabando productos de todo tipo a Venezuela.

Polesel indicó que lo más preocupante es que la mayoría son productos nocivos para la salud como es el tabaco, pero también están entrando medicamentos, comida, auto partes y licores.

“Son cinco sectores que tienen más incidencia de productos que entran de manera ilicita al país”, dijo.

Adaptación a los nuevos impuestos

Por otro lado, la presidenta de Consecomercio manifestó que el comercio venezolano tiene muy pocas posibilidades de adaptarse a los impuestos que últimamente el Estado ha establecido, sumando ahora el tema del contrabando.

“Estan colocando al comerciante en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad y ambas soluciones son realmente preocupantes, ya que las dos opciones tienen implicaciones importantes además de riesgos”, manifestó.

Destacó que no solo daño para el comerciante sino también para el consumidor, ya que por ejemplo, al entrar el producto de una manera ilicita no posee control de calidad, no cumple las normativas correspondientes o en algunos cosas se presentan las famosas falsificaciones.

“Aquí puede estar en riesgo la salud de las personas en los casos en que sean productos que se consuman o en el caso de las autopartes. Las consecuencias pueden ser terribles tanto para el vehículo donde es colocado (el repuesto), como también la posibilidad de que ocurra un accidente”, resaltó.

Perspectivas para diciembre

Polesel expresó que las perspectiva para la temporada de diciembre tiene y debe ser positiva, ya que no están preocupados, sino ocupados.

“(Estamos) ocupados en construir un tejido comercial e industrial que traiga no solo bienestar para los ciudadanos sino que haga progresar al país y que marque un rumbo hacia un crecimiento sostenido”, manifestó.

Polesel explicó que los tres primeros meses del año fueron buenos para el comercio, pero a partir del cuarto mes las ventas disminuyeron, por lo que esperan una recuperación en estos últimos meses del 2022.