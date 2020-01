Escuela de Caracas en peligro por falta de maestros

El profesor Leonardo Moya, docente en la escuela San Vicente de Paúl, en El Paraiso, Caracas, considera que las escuelas del país corren peligro por falta de maestros.

Moya dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la situación de la educación es caótica debido a que muchos docentes se han ido del país o no quieren ejercer por los bajos salarios.

“No hay docentes en el Pedagógico de Caracas, los profesores que se han graduado no quieren ejercer porque los bajos salarios son espantosos. No es solamente el éxodo como tal, sino los bajos salarios. Lamentablemente la carrera no parece atractiva para la comunidad académica”, señaló.

Leonardo Moya ilustró la situación poniendo como ejemplo el costo de un marcador acrílico para pizarra: “¿Cómo un docente trabaja con esos bajos salarios? Un marcador no lo dan las instituciones, tiene que comprarlo el maestro y está alrededor de los 100 mil bolívares”.

Sin maestros y sin clases

Respecto a la escuela San Vicente de Paúl, perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica, señaló que no cuentan con profesores en Informática, Inglés y Matemática. Además, explicó que en lo que va de año renunciaron 17 profesionales.

“Gracias a Dios hemos conseguido algunos docentes, pero se han ido varios. Al principio era primaria que no tenía, pero fuimos consiguiendo”, dijo.

Lamentó el hecho de que, aunque algunos representantes son comprensivos, otros acusan a las instituciones de no querer contratar nuevo personal y reclaman el hecho de que los estudiantes tengan días u horas libres.

Expresó su preocupación por los colegios públicos que no pertenecen a una asociación como Avec, señalando que están teniendo tiempos mucho más difíciles.

“Los colegios públicos que dependen del Ministerio de Educación están graves. Los que están batallando son los colegios de AVEC. Vea los colegios públicos de aquí de El Paraíso: no dan clases. Los estudiantes van una vez a la semana porque no tiene profesores. Los profesores no tienen pasaje, no tienen comida”, denunció.

Un llamado urgente al ministro de educación

Leonardo Moya hizo un llamado con urgencia al ministro de educación, Aristóbulo Istúriz, a que revise las demandas de los maestros y mejore sus salarios.

“Revise lo que está pasando con la educación, parece que fuese ajeno a la situación país. Al principio revisión del contrato colectivo y aumentos”, dijo.

Lamentó que el gobierno nacional no preocupe por lo que pasa en los colegios del país: “Creen que estamos viviendo en el país de las maravillas y eso es falso”, exclamó.

Con información de Edwin Rodríguez | Radio Fe y Alegría Noticias