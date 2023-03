Una Palabra Oportuna No. 2363

Oración de la mañana. Jueves 02 de marzo de 2023,

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que ablandes mi corazón para entre Tu Palabra.

Jesús dice a sus discípulos: “pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre”.

Reflexiono:

Todo lo que pidamos a Dios para reconciliarnos, para sanar nuestras heridas, para aceptarnos como somos, con nuestras luces y sombras, nos será concedido porque lo necesitamos.

Me pregunto:

¿Quiero caminar y poner los medios para reconciliarme ante Dios y amar y servir más?

¿Sé que el Dios que me creó sin mí, no me salvará sin mí?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.