Una Palabra Oportuna No. 2891

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 18 de noviembre de 2023

Por: Mireya Escalante

Llegamos a pensar que Jesús es un fantasma

Es real, ¡ no un fantasma! (Mateo 14, 22-33)

Me identifico con la experiencia narrada en la Palabra de hoy, ¿quién puede decir que no vive en una permanente tormenta? Que agota, que asusta…

Para describirla póngale cada uno sus trazos…

Los gastos se sienten como olas gigantes, ¡que no nos dañemos nosotros ni nada de lo que tenemos! Vemos la negrura de nuestros niños y jóvenes, que no estudian, porque no van a clases…sufrimos los golpes de unos servicios pésimos: gasolina, electricidad, agua, comunicación…

Si oteamos más allá vemos guerras, muertes, muchas, de niños inocentes.

Al sentirnos vapuleados por esta tormenta, podemos pensar que no hay nada que hacer, bajar los brazos, dejarse golpear inerme por las fuerzas de la naturaleza.

Llegamos a pensar que Jesús es un fantasma, creado por la fantasía de algunos, que el Reino no existe. Hasta que oímos una voz fuerte, por la oración, por la Eucaristía, por lo oído o leído, que nos dice: ¡Tranquilícense soy yo, no teman! Lo miramos a los ojos, nos da fuerza y

cuando llega a nuestras vidas, las cosas se calman. Sale el sol, que nos hace solidarios y empezamos a ver el Reino.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.