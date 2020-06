¡Nuestra web está de aniversario!

Hace exactamente un año, en una fecha patria para nuestro convulsionado país, decidimos estrenar nuestro nuevo sitio web: un lugar moderno, atractivo, actual y de más fácil navegación para dar cabida a todas las voces.

Haciendo un recuento de lo que hemos publicado en nuestro portal durante estos últimos 12 meses, recogimos un resumen de cómo incluso está nuestro país. No es que seamos de memoria corta, es que todos los días suceden cosas que atrapan nuestra atención y vamos olvidando otras que ya pasaron.

Es por ello que hicimos este recuento que las notas más importantes publicadas en nuestro portal, una por mes:

Julio 2019

Siempre la política es una de las fuentes más leídas en nuestro país y cómo no serlo, si a diario ocurren pronunciamientos, medidas, cambios, mesas, decisiones que nos obligan, como medio, a explicarlas a nuestros lectores.

En 2019 resonó el término “gobierno de unidad” y varios actores de la sociedad civil se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue la Compañía de Jesús, a través de su Superior General, Arturo Sosa.

Durante este mes, Sosa manifestó “la Iglesia y la compañía han insistido que no habrá ninguna solución política-económica si no se pone como prioridad la restitución de las condiciones básicas de vida humana para las personas. Se habla ya de más de 4 millones de venezolanos de una población de 30 que han salido del país en los últimos cinco años”.

La crisis social se profundizaba en un país que por otro lado resurgía entre bodegones y chucherías.

El resto de la entrevista para ese entonces la pueden leer haciendo click aquí.

Julio 2019

Apenas unos días después de la visita al país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, presentó el informe sobre lo que pudo constatar en el país.

Una visita por demás polémica ante la cantidad de protestas y peticiones que, especialmente en Caracas, hicieran a la ex presidenta de Chile.

En el documento presentado, y posteriormente actualizado, reveló las evidencias que le dieron las 558 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

El informe completo y aún vigente está aún disponible haciendo click aquí.

Agosto 2019

La educación ha sido y seguirá siendo uno de los temas más importantes de nuestra agenda, tanto en radio como en web.

En agosto de 2019 celebramos que la aprobación de la jubilación de 154 docentes de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) que, aunque no dependen directamente de la nómina Estatal, el derecho a la jubilación está establecido en los artículos 94 y 99 de la Ley Orgánica de Educación. Su labor, entrega y compromiso fue reconocido y hoy día disfrutan de un beneficio consagrado en la ley.

Septiembre 2019

Bien Fe y Alegría “comienza donde termina el asfalto” y en septiembre de 2019 viajamos hasta la frontera del Alto Apure, específicamente a Guasdualito. Un poblado que hoy mencionan casi a diario los voceros del gobierno nacional pero por razones poco positivas.

En esta crónica de nuestro compañero Héctor Escandell, revelamos los modos de sobrevivencia que tienen nuestros hermanos en esta zona de frontera, donde el bolívar perdió valor hace mucho rato y sus habitantes deben hacer malabares y cálculos para mantenerse a salvo del secreto a voces de grupos “irregulares”.

Octubre 2019

La crisis de la gasolina existe en varias ciudades del país desde hace muchos meses, aunque quizás no lo recordemos. Pero haciendo este repaso, encontramos esta reveladora entrevista hecha en octubre del año pasado a Luis Fernández, miembro del Frente de Trabajadores Petroleros y presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petrolero.

Una frase lapidaria de Fernández en sus declaraciones es que “nos quedaremos presos en nuestras propias casas por la imposibilidad de movernos por falta de gasolina”. No es casual que esa sea la realidad, ocho meses después.

Para ese entonces solo hacía referencia a la escasez que vivía el estado Zulia pero, en sus palabras “si Zulia está así, qué puede esperar el resto del país”.

Noviembre 2019

Volvemos al tema de educación. Bueno, en realidad nunca lo hemos dejado.

El movimiento educativo Fe y Alegría ofreció una rueda de prensa en noviembre pasado para alertar la “educación en emergencia” que ya se presentaba en el país. Escuelas sin infraestructura ni dotación mínima necesaria, docentes con sueldos insignificantes y alumnos cada vez más desmotivados. Y apenas iniciaba el año escolar.

A juicio del Padre Manuel Aristorena, en ese momento estaba “en juego la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes y por tanto es un país que va perdiendo viabilidad y sin una educación de calidad, no tendremos jóvenes que salgan a la vida con un trabajo digno”.

Diciembre 2019

De nuevo, la crisis de la gasolina no es de data –tan- reciente. A finales de año conversamos con Ivan Freites, dirigente sindical del sector petrolero, quien alertaba que la única unidad catalítica de la refinería de Paraguaná que se encontraba operando, estaba paralizada.

Por lo que las largas colas de vehículos se asomaban en la mayoría de las ciudades del país. Hablábamos, para ese entonces, de unos 40 mil barriles de gasolina que se dejaban de procesar diariamente.

Enero 2020

Enero trajo, entre varias cosas, el primer aumento de sueldo mínimo decretado por el gobierno nacional.

El diputado Francisco Torrealba, uno de los voceros más recurrentes para este tipo de anuncios, hacía oficial la información de que el nuevo sueldo para los trabajadores y las trabajadoras del país pasaría de 150 mil a 250 mil bolívares, es decir, el equivalente a 25 huevos para la fecha del anuncio.

Febrero 2020

Nuevamente denunciábamos a principios de este año la actuación de grupos que actúan al margen de la ley de nuestro lado de la frontera con Colombia.

El 15 de febrero, presuntos miembros del grupo Los Rastrojos sostuvieron un enfrentamiento armado con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Boca de Grita, en Táchira. Diversos medios de comunicación replicaron videos de este hecho producido en territorio venezolano.

Marzo 2020

Marzo de este año quedará registrado en los libros de historia y en nuestra memoria como el mes de la pandemia mundial por la llegada del nuevo Coronavirus que acechaba peligrosamente a las mayores potencias.

En nuestro país, Maracaibo se convertía en el epicentro informativo a principios de mes con la sospecha de un primer contagiado en el Hospital General del Sur. Se trataba de un extranjero que había pasado por las Bahamas, Cuba y Colombia hasta ingresar por la frontera a la entidad y comenzar a registrar síntomas de lo que hasta ahora, era ajeno para nosotros.

El revuelo de la información surgió posteriormente cuando desde la gobernación del estado Zulia aseguraron que el despliegue médico en los centros de salud era motivado a un simulacro para preparar a los equipos ante una eventual llegada del virus al país. A la fecha, el Zulia presenta el foco de contagio más grande de la COVID-19 en Venezuela.

Abril 2020

La pandemia en el país trajo también una cuarentena social “y voluntaria”, como le dijo el propio gobierno, que derivó en una serie lista de restricciones en el comercio y la movilidad.

Las poblaciones más vulnerables sufrieron un duro golpe al no contar con otros recursos para subsistir ni llevar el alimento a sus mesas.

Particularmente en la Guajira zuliana se destaparon aún más las carencias de un pueblo marginado por las autoridades locales y nacionales, cuyos habitantes vivían de lo que podían comprar y hacer del otro lado de la frontera, en Colombia, pero que ahora estaban limitados por el cierre de los pasos hacia el vecino país.

De allí que muchos padres y madres angustiados expresaran “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”.

Mayo 2020

Durante el mes de mayo, el gobierno se encargó de asegurar casi a diario que el país estaba “aplanando la curva de contagio”, proyectando una sensación de seguridad y control a través de cada aolución y parte de casos del nuevo Coronavirus en el país.

De allí que anunciara para el mes de junio una “flexibilización de la cuarentena”, agobiante y sofocante para muchos.

Aunque para este primer anuncio no ofreció detalles de los sectores que entrarían en flexibilización, muchos venezolanos se alegraron de poder volver a una realidad “vigilada” para reactivar sus actividades cotidianas, especialmente las productivas y comerciales. Hablamos de personas que viven de sus ganancias diarias en el comercio informal y en casa ya no resistirían más tiempo sin generar ingresos debido a que las ayudas sociales prometidas eran escasas o simplemente, no llegaban.

Junio 2020

El hambre no sabe de cuarentena.

De nuevo, nuestros hermanos de la Guajira zuliana encabezaron la lista de las notas más visitadas en nuestro portal en un mes con la grave situación que aún padecen al no tener acceso a alimentos ni dinero para poder sobrellevar estos tiempos de pandemia.

Muchos no cuentan con un empleo formal, ni con tarjetas de débito ni servicio de internet, por lo que la falta de dinero en efectivo, señal telefónica y acceso hacia La Raya, en la frontera con Colombia, limitaba aún más la posibilidad de comer.

En la Guajira, madres y niños lloran de hambre suplicando atención y acciones reales de parte de las autoridades.