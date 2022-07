Entre educación en ruinas, magnicidio y detenidos

Esta semana fue movida con varias noticias en todos los ámbitos. El informe que presentó CECODAP sobre la educación en ruinas dejó al desnudo nuestro sistema educativo. El magnicidio contra el ex primer ministro japonés Abe, las revelaciones que hizo el Fiscal General sobre el asesinato del sociólogo Carlos Lanz, las detenciones arbitrarias de dirigentes de Bandera y activistas de derechos humanos y la muerte por torturas de un detective del CICPC Apure en un calabozo de la DGCIM, son algunos de los hechos más destacados que trae Radio Fe y Alegría Noticias en el resumen de la semana.

Reapertura de la frontera: temores por los puentes

Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia, las expectativas sobre la reapertura de la frontera entre los dos países han aumentado considerablemente, de lado y lado.

Sin embargo, a inicios de esta semana algunas autoridades colombianas consideran que el puente internacional Simón Bolívar podría no estar en condiciones de volver a ser tramo vial de mayor movilidad fronteriza ante la inminente reapertura fronteriza.

Según Leonel Valero, director del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el Norte de Santander, el puente internacional Simón Bolívar no ha recibido inspecciones o evaluaciones preventivas desde el 2019, año en que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.

Apagón afectó refinería de Amuay

El sábado 2 de julio desde PDVSA se informó que un fuerte apagón eléctrico había afectado severamente el funcionamiento de la refinería de Amuay, en el estado Falcón.

Luego, a principios de la semana, la agencia internacional de noticias Reuters reveló que la planta podía quedar inoperativa por más de 15 días por lo que se paralizaba la producción del 80% de la gasolina que se refina en el país.

Para este domingo 10 de julio se notificó que la refinería reiniciaba progresivamente sus operaciones tras algunas reparaciones que se le habían aplicado.

Indígenas de Amazonas: en total indefensión

El defensor de derechos de pueblos indígenas Olnar Ortiz publicó que luego de un viaje de más de 14 horas la señora Cenoya Silva, madre de Borges Sifontes, testigo clave de lo sucedido en Parima B, Amazonas, pudo verlo, solo por 30 minutos, en el hospital militar Carlos Arvelo de Caracas.

Y desde ese mismo estado indígena, las diferentes organizaciones que defienden sus derechos originarios reclamaron al sistema internacional de la OEA que no se les haya conferido en la práctica las medidas cautelares de protección que tantas veces han solicitado.

Esto en reclamo por el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo, de quien se reveló que tenía tiempo denunciando la presencia de grupos armados en territorios indígenas de Amazonas.

Grandes el Deportivo Táchira y las guerreras Vinotinto

El Deportivo Táchira marcó un hito al vencer al club brasileño Santos FC en tandas de penales, lo que le valió clasificar para Copa Sudamericana.

Por su lado, y en su debut en la nueva versión de la Copa América Femenina, las guerreras Vinotinto, al mando de la “queen” Deyna Castellanos, le ganaron a Uruguay 1 gol a 0.

Mientras, los atletas criollos se lucieron con un merecido segundo lugar en los juegos bolivarianos 2022, disputados en Valledupar, Colombia., con 61 medallas de oro.

La reina del salto inmenso Yulimar Rojas sufrió un revés en su exitosa carrera cuando fue descalificada al Mundial de atletismo Eugene, EE.UU 2022, por haber usado un zapato cuya suela era más larga que el medio centímetro permitido.

Las tragedias que nunca cesan

En Estados Unidos las tragedias por tiroteos de hombres armados no cesa. En Highland Park, una ciudad de Illinois, Chicago, un joven de 22 años disparó contra las observadores del desfile del 4 de julio, día de la independencia estadounidense. El saldo: 6 muertos y más de 30 heridos.

Luego, en la madrugada de este domingo 10 de julio, un total de cinco personas resultaron heridas en el paseo marítimo de Coney Island. Este lugar es uno de los puntos más conocidos en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a las autoridades norteamericanas, el tiroteo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada luego de que un hombre abriera fuego contra un grupo de personas que estaban en una fiesta, reseñaron los medios locales.

Y en Sudáfrica, al otro lado del mundo, al menos unas 18 personas resultaron muertas la noche de este sábado 9 de julio, por dos tiroteos.

El primer hecho de sangre ocurrió en Pietermaritzburg, donde cuatro personas resultaron muertas y otras 8 con heridas graves.

Horas después, en un bar en Johannesburgo, presuntamente un grupo de hombres armados con rifles y pistolas, abrió fuego contra las personas que estaban en el lugar, de las cuales 23 recibieron disparos y 12 de éstas murieron en el sitio.

Sin funcionar el SAIME y los servicios que no sirven

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) aclaraba a sus usuarios, a principios de semana, que solo pueden hacer entrega de documentos, ya que el sistema estaba caído.

Tras las denuncias de cientos de usuarios a través de las redes sociales de presentar problemas para ingresar a la página, gestionar citas o solicitar cualquier documento, el Saime salió a especificar que es falso que no estén prestando servicio en sus oficinas. Aclaró que están entregando cédulas y pasaportes.

Y en cuanto a los servicios públicos en algunas regiones del país el colapso continuaba. Autoridades de Hidrocapital informaron este fin de semana que la Gran Caracas se quedaría sin el servicio de agua hasta este martes 12 de julio debido a trabajos en el sistema Tuy II.

En Barquisimeto, Radio Fe y Alegría Noticias consultó a algunos ciudadanos y son los servicios de agua potable y de aseo urbano los peores en algunas comunidades de la capital del estado Lara.

En Baruta, estado Miranda, llevaban toda la mañana de este domingo 10 de julio sin servicio eléctrico.

Un 5 de julio con Maduro “inflable” y Padrino ratificado

Los actos del 5 de julio, recordando los 211 años de la firma por la declaratoria de la independencia, estuvieron llenos de anécdotas. Desde un mensaje grabado del presidente de la república Nicolás Maduro, dirigido a la FANB y en el cual les pidió estar alertas ante supuestas arremetidas del saliente gobierno colombiano en contra de Venezuela, hasta su ausencia en el desfile tradicional, siendo sustituido por un muñeco inflable, el super bigotes.

Dos días después, el jueves 7 de julio, en un acto de ascensos militares, ratificaba a Vladimir Padrino López como su Ministro de la Defensa. El único alto oficial militar que ha ocupado esa cartera desde que Maduro ganó las elecciones presidenciales en 2013.

Por su parte, la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana manifestó el 5 de julio su compromiso por “lograr que la verdadera independencia llegue” al país, a propósito de que en este día se cumplen 211 años de la firma del Acta de Declaración de Independencia de Venezuela.

Colapso de vías, puentes y accidentes viales

Las lluvias y también la falta de mantenimiento en puentes y carreteras, a lo largo y ancho del país, siguen generando problemas. Por ejemplo, habitantes de la Sierra de Perijá y usuarios de la carretera nacional Machiques-Colón denunciaron que la situación de la troncal 006 está en estado crítico. Los afectados afirman que hay alrededor de tres hundimientos a lo largo de la vía, perjudicando así el paso por la misma.

Mientras que en Torondoy, Mérida, el puente de hierro sobre el río colapsó y dejó a los habitantes de esta zona y a los de Caja Seca incomunicados.

También, en Caripito, estado Monagas, los ciudadanos temen que el colapso de la carretera de la Troncal 10 que conduce hacia esta zona de la entidad y que los comunica con el estado Sucre los deje incomunicados, ya que aseguran tiene más de un año en precarias condiciones.

La emergencia por los aguaceros se evidenció más, durante estos días, en comunidades de Tucupita y Casacoima del estado Delta Amacuro.

Hablando de vías y carreteras, Venezuela es uno de los 10 países del mundo donde una de las tres primeras causas de muerte es por accidente vial.

Dayana Betancourt, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial, detalló que desde el año 2012 hasta el 2018 identificaron que hay entre un 94% y 98% que los accidentes viales se producen “por fallas humanas”.

En Cojedes se registró un accidente vial que dejó dos militares fallecidos y varios heridos durante la mañana del lunes 3 de julio.

El lamentable hecho ocurrió específicamente en la autopista José Antonio Páez, en el sector Mapuey, municipio Ezequiel Zamora de esa entidad llanera.

Francisco desmiente que va a renunciar e Iglesia venezolana en el ojo del huracán

En una entrevista publicada el lunes 4 de julio por la agencia de noticias Reuters, el Papa Francisco desmintió los rumores de una posible renuncia al cargo debido a sus problemas de salud.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no, ¡de verdad! Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo (su trabajo)”, dijo el pontífice.

Por estos lados, la Conferencia Episcopal Venezolana intentó aclarar a través de una rueda de prensa su posición y accionar ante los escándalos suscitados por los reportajes publicados en los que se asegura que varios sacerdotes condenados por abuso sexual infantil regresaron a sus ministerios.

Con la lectura de un comunicado el obispo Mario Moronta aseveró que la Iglesia se encuentra consternada y adolorida por los abusos cometidos en varias instancias y por personeros de la institución religiosa en el país.

En una parte del documento el obispo leyó que “los abusos sexuales constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de las víctimas”.

Detenciones arbitrarias como arroz

Durante los primeros días de esta semana fueron detenidas por efectivos de seguridad 8 personas, entre los que se encuentran dirigentes del partido político Bandera Roja y activistas de derechos humanos.

En varias regiones del país exigían la liberación inmediata de estas personas ya que alegaban que no estaban implicados en ningún tipo de delitos.

Este sábado 9 de julio, el Tribunal 4to de Caracas con competencias en materia de Terrorismo no solo ratificó los supuestos delitos que les imputó el Ministerio Público sino que también confirmó su privativa de libertad.

Diferentes ONG de derechos humanos califican estas acciones como una escalada de represiones por parte del gobierno nacional.

Las siete vidas de Iván Márquez

Luego de que hace una semana varias publicaciones de medios colombianos reseñaban que alias Iván Márquez probablemente había muerto tras un atentado en territorio venezolano, el diario El Tiempo de Bogotá informaba que el ex guerrillero aún seguía con vida, aunque en condiciones críticas.

Este domingo 10 de julio un comunicado de su agrupación la Segunda Marquetalia afirmaba que Márquez se encontraba vivo. “El día 30 de junio de 2022, el comandante ‘Iván Márquez’ fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del Ejército y los comandos de la Policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones y está gozando de buena salud”, dice el comunicado.

Algunas fuentes extraoficiales aseguran que el ex líder de las FARC es atendido en el hospital militar de Caracas, Venezuela.

Los asesinatos de Carlos Lanz y un detective del CICPC

Fue el propio Fiscal General de la República quien dio detalles del asesinato del reconocido sociólogo y militante del chavismo Carlos Lanz.

En la reseña Saab aseveraba que su esposa, Mayi Cumare, fue la autora intelectual del crimen junto a otros colaboradores, algunos ex presidiarios.

Las revelaciones del Fiscal son aterradoras. Algunos analistas consideran que el homicidio tiene carácter político y no pasional como se pretende hacer ver. Por el caso hay 12 imputados, incluyendo la señora.

Y en San Fernando de Apure, un detective agregado del CICPC murió a causa de las torturas que sufrió en un calabozo de la DGCIM. Dos efectivos de este cuerpo militar serían los responsables de su muerte. Fueron imputados por los supuestos delitos de homicidio por motivos fútiles e innobles y desacato de las normas de un custodio.

Educación en ruinas y radio foro contra el bullying

La ONG Cecodap publicó el miércoles 6 de julio un informe devastador en el que asevera que la educación venezolana está en ruinas. Con una serie de reportajes y en un informe especial presentaron las deplorables condiciones de estudiar en el país: fallas de servicios públicos, estructuras deterioradas y ausencia de maestros.

El jueves 7 de julio se efectuó el Radio Foro sobre el bullying escolar en Venezuela. El Movimiento Fe y Alegría fue el promotor para reflexionar sobre este fenómeno que está en auge en los centros educativos.

Según Marcos Montoya, coordinador de Ciudadanía de Fe y Alegría en la zona Caracas y La Guaira, es crucial que los centros educativos generen espacios de convivencia escolar.

Por su parte, la socióloga y abogada Carla Serrano afirmaba que para prevenir, contener y frenar el bullying, “es necesario un plan de control y seguimiento”.

También esta semana la profesora Noelbis Aguilar, directora nacional del programa Escuela de Fe y Alegría, indicaba que el confinamiento entorpeció el proceso de aprendizaje que tenían los niños, niñas y jóvenes del país.

Pasar de golpe a ver clases a distancia sin la orientación requerida influyó en el desarrollo educativo, tanto así que al volver a clases presenciales, tras dos años de aislamiento, se evidenció un déficit del conocimiento ya aprendido en los más jóvenes. Algunos lo llaman un retroceso, apuntó.

Desde los colegios privados, el presidente de la ANDIEP, Fausto Romero, adelantaba que el aumento de costos de matriculas deriva de todos los gastos que los planteles deben cubrir para su funcionamiento.

“La estructura de la institución educativa se divide en dos porciones: una porción es todo lo que tiene que ver con seguro social, prestaciones sociales, vacaciones, bonos, salarios, y el otro 30 a 35% que corresponde a gastos operativos”, explicó.

Paro en Panamá, la dimisión de Johnson y el asesinato de ex primer ministro japonés

En América Latina uno de los países más noticiosos fue Panamá. Sus maestros y otros sectores laborales decretaron un paro general indefinido. El gobierno no ha sabido responder a las demandas de rebaja de los precios de la comida y de los combustibles.

En Argentina, su presidente Alberto Fernández y sus acompañantes en el gobierno la pasaron muy mal este sábado 9 de julio por multitudinarias protestas ciudadanas en medio de los actos por la celebración del día de la independencia.

El gobierno de Boris Johnson llegó a su final en el Reino Unido cuando él mismo presentó su dimisión tras la renuncia de otros ministros de su gabinete, dejando instalada una profunda crisis política y una creciente en la economía inglesa.

En Japón la conmoción se apoderó de todo el mundo cuando en medio de un acto electoral era asesinado el ex primer ministro Shinzo Abe, a solo dos días de celebrarse comicios parlamentarios.

La policía japonesa admitía que se habían detectado fallas en el dispositivo de seguridad.

Una serie de protestas masivas en Sri Lanka obligaron al presidente de ese país Ranil Wickremesinghe a presentar su renuncia y la formación de un Gobierno de unidad nacional.

La cuarta dosis contra la COVID-19

La Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) recomendó este domingo 10 de julio a toda la población vacunarse con la 4ta dosis contra la COVID-19 (con cualquiera de las vacunas), de acuerdo a los grupos de edades y prioridades.

A través de una circular, con fecha 4 de julio, emitida por la Dirección Nacional de Inmunizaciones y dirigida a todo el sector salud, establecen lo siguiente:

Máxima prioridad:

Mayores de 60 años

Profesionales de la salud

Inmunocomprometidos

Alta prioridad:

Adultos con comorbilidades

Embarazadas

Educación, transporte, seguridad

Pueblos indígenas

Privados de libertad

Centros de larga estancia

Mediana y baja prioridad:

Adultos sanos de 18 a 59 años

Niños sanos de 2 a 17 años

En otras regiones como Guárico, Zulia y Yaracuy se ha experimentado un repunte de casos sin que hasta los momentos las autoridades nacionales de salud lo reconozcan oficialmente.