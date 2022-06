Entre tiroteos, protestas y aumento del gasoil

Esta semana que marcó el final del mes de mayo e inicios del segundo semestre de este 2022, estuvo signada por los análisis post primera vuelta de las presidenciales de Colombia; más dolor y llanto en EEUU por otros tiroteos que dejan muertos, heridos y una sociedad rota; las protestas en el país de los sanitarios y pensionados y el incremento de un solo tirón del precio del diésel. Radio Fe y Alegría Noticias comparte con ustedes este resumen.

Los análisis, encuestas y expectativas luego de la primera vuelta en Colombia

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasan a la segunda tanda el próximo 19 de junio, contó también desde Venezuela de varios análisis y expectativas.

Entre los anhelos que dejan estos resultados están los que manifiestan lo habitantes de la frontera de Apure con Arauca para la reapertura del paso vehicular, sobre todo por casos de salud.

El empresario Rodolfo Hernández, de quien se dice empezó a puntear las encuestas de cara a la segunda vuelta, anunció un día después del primer resultado que uno de sus primeros propósitos si ganase la presidencia sería la de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Declaración que rechazó de plano el actual presidente colombiano Iván Duque. Y aunque desde el gobierno venezolano el presidente Nicolás Maduro aseguró que intentarán llevarse bien con quien gane dentro de dos semanas, el diputado Diosdado Cabello indicó que al país no le importe quien resulté victorioso.

Las primarias de la oposición y la violencia en el Zulia

Los partidos políticos de oposición continúan moviendo sus maquinarias y fichas en función de participar en las primarias anunciadas para 2023 para escoger al candidato presidencial. En esa línea la Acción Democrática que lidera Henry Ramos Allup ratificó que postularán a un precandidato, aunque no se conoce quién será.

Por su parte, el dirigente Juan Guaidó prosigue con su recorrido en algunas regiones del país «para promover la unidad». Un acto que encabezó este sábado 4 de junio en Maracaibo terminó en violencia. Sus seguidores culpan a simpatizantes del PSUV. Guaidó aseveró que pese a ello continuará con sus giras.

Elecciones estudiantiles de la UCV: que si si, que si no

Las elecciones de la federación de centros de estudiantes de la UCV se vieron envueltas en una gran controversia. Un primer boletín parcial de la comisión electoral daba como ganador a Jesús Mendoza. El dirigente estudiantil lo confirmaba posteriormente.

Sin embargo, y ante los reclamos de la plancha que lo adversaba, vinculada al oficialismo, el presidente de la comisión electoral, Roangel Ojeda, declaró dos días después que ese boletín era «írrito y nulo», y por tanto no había ningún ganador hasta tanto se terminaran el conteo y la subsanación de algunas irregularidades en algunas escuelas. La situación está en el limbo.

Los niños de Tucupita, El Tigre y Fe y Alegría

Radio Fe y Alegría Noticias recogió tres denuncias de situaciones que vulneran, una vez más, los derechos a la salud y a la educación. Desde Tucupita, capital de Delta Amacuro, se destacaba que los niños de una comunidad consumían agua sucia y por tanto se enfermaban con cuadros diarreicos.

También en esta ciudad deltana el señor Malavé denunciaba que los niños de una escuela debían caminar casi una hora, entre ida y vuelta, hasta su escuela porque no contaban con transporte desde hace 3 años.

En El Tigre, municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui, los escolares de un plantel educativo tienen que llevar botellas de agua para calmar la sed porque en el mismo no hay.

Y el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría continúa con su campaña en sus centros educativos de cero tolerancia al bullying y violencia escolar.

Los sanitarios y pensionados no dejan de protestar

A propósito de celebrarse el pasado 29 de mayo el día del Adulto Mayor, varios activistas de derechos humanos ratificaron a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el Estado venezolano sigue sin escuchar a los pensionados.

Y las protestas de otros sectores laborales, como trabajadores sanitarios y de Corpoelec, continuaron con sus jornadas de reclamos en todo el territorio nacional.

En el caso de los primeros, en Mérida, Guárico, Caracas, Lara, Anzoátegui y otras regiones, reclamaron el pago de sus uniformes y otros beneficios contractuales.

Los trabajadores de Corpoelec Lara protestaron el irrespeto por parte de las autoridades de la estatal de algunas clausulas de su convención colectiva.

Diferentes organizaciones sindicales advirtieron que la tercerización que se viene dando en el complejo refinador de El Palito, Carabobo, dejará sin trabajo a más de 800 trabajadores. El Ministro El Aissami no se pronunció al respecto. Solo informó de un supuesto saboteo a la refinería «desde Colombia» este fin de semana.

Día mundial contra el tabaco y a favor del ambiente

Cada 31 de mayo la OMS lo ha dispuesto para potenciar las campañas y acciones contra el consumo del cigarrillo, ratificado como una de las principales causas del cáncer de pulmón y otras patologías respiratorias. Para este 2022 la organización advirtió que también por este factor el planeta está enfermando.

Y en relación a este día desde la sociedad anticancerosa de Guárico alertaron que en el país no existen estadísticas sobre esta enfermedad, con lo cual es difícil desarrollar una política pública de atención.

En Venezuela el día mundial del ambiente, este 5 de junio, tuvo una mancha que empañó la fecha. Un grupo de personas dañó parte del área natural del Pico El Águila, ubicado en Mérida, al pisar con sus motos la vegetación del lugar.

Lluvias en Brasil, Cuba y el huracán por México

En Brasil y Cuba las lluvias han dejado nefastas consecuencias, entre las que se destacan cientos de muertos, damnificados y comunidades seriamente afectadas en sus servicios públicos y vialidades. Ambos gobiernos han emprendido diversas atenciones para contrarrestar estas afectaciones.

En México el huracán Agatha también ha hecho de las suyas a su paso. Más de 10 fallecidos, decenas de heridos y damnificados son las escenas de este potente y arrasador fenómeno natural.

En nuestro país, sigue siendo el estado Mérida una de las regiones más impactadas por los temporales.

El diésel dolarizado, paro del transporte y el Metro discapacitado

Los transportistas venezolanos de carga pesada, movilización de alimentos, transporte urbano y extraurbano se han encontrado con la incómoda noticia del aumento de sopetón del combustible diésel a medio dólar. Atrás se quedó el subsidio aportado por el Estado.

Ante este panorama directivos de asociaciones de transportistas anunciaron que están a las puertas de un paro técnico no solamente por este asunto sino también, fundamentalmente, por la creciente escasez de este carburante.

La problemática también ha incidido en el incremento de precios de productos como la carne, el queso y otros rubros alimenticios e insumos básicos.

El Metro de Caracas sigue presentando serias fallas también esta semana, al punto que nuestro articulista Moisés Quintero tituló su más reciente artículo «el Metro discapacitado». No se pierda esta nueva semana varios trabajos especiales sobre el tema de Radio Fe y Alegría Noticias.

Los casos de Carlos Debiais, Javier Tarazona y un joven de Guárico

La justicia sigue ciega en Venezuela. Los familiares y gremialistas del CNP exigieron la liberación plena del reportero gráfico Carlos Debiais, quien sigue privado de libertad pese a que cuenta con una boleta de excarcelación expedida por el tribunal de su casa.

La abogada y directiva de la ONG Fundaredes Clara Ramírez denunció que la salud de Javier Tarazona se sigue complicando a 11 meses de su injusta detención.

En Guárico familias, amigos y vecinos reclamaron la puesta en libertad de un joven quien fue detenido de forma arbitraria por funcionarios del CONAS el pasado 30 de marzo en el hospital de San Juan de Los Morros. Dicen que desconocen su paradero y su condición de salud.

No es gripe, es Coronavirus

A pesar de que la Academia Nacional de la Medicina manifestó a través de un comunicado que la COVID-19 ya no es un problema de salud pública en Venezuela, uno de sus miembros, Huníades Urbina, advirtió que aún se deben mantener las medidas de bioseguridad y que se debe concebir toda gripe como un cuadro de Coronavirus.

Protestas en El Salvador, más tiroteos en EEUU y una presunta ejecución extrajudicial de la PNB

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha recibido fuertes cuestionamientos a sus 3 años de gestión. Organizaciones sociales lo denuncian como violador de derechos humanos a raíz de cientos de detenciones que ha practicado en el marco de un plan para enfrentar a las maras o pandillas.

El dolor, el llanto y la impotencia imperan en la sociedad estadounidense. Luego del tiroteo del pasado 24 de mayo en donde perdieron la vida 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas, esta semana se registraron 3 más. Uno en Oklahoma, uno en Filadelfia y el otro en Tennessee.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste en el Congreso en prohibir el uso de armas de asalto. El debate prosigue pero sin acciones que detengan estas matanzas.

Se cumplieron los primeros 100 días de la invasión rusa a Ucrania y la única estela que queda es la de muerte, destrucción y desesperanza.

Del lado venezolano, en Caracas los familiares de un joven que sufría de esquizofrenia y que se encontraba detenido, denuncian que funcionarios de la PNB lo asesinaron.

Cumbre que no es cumbre

La llamada Cumbre de Las Américas a realizarse en EEUU no deja de estar exenta de polémicas. El presidente de México Andrés López Obrador insiste en que si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela, él no asistirá a la cita. El trío fue excluido de plano por los organizadores.

En otro tema que ha sido noticia en la Región, el presidente colombiano Iván Duque anunció la detención de los supuestos responsables del asesinato del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Y hablando de Duque, al mandatario le fue dictada una orden de arresto domiciliario por un supuesto desacato. En su primera reacción señaló que la medida viola la constitución colombiana.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, vuelve a ser citado por la Fiscalía General que lo investiga por presuntos hechos de corrupción.

Zulianos en depresión y más presupuestos a los hospitales

A través de Radio Fe y Alegría Noticias varios especialistas confirmaron que los zulianos sufren de importantes cuadros de depresión. También desde el Zulia la Secretaria de Salud demandó al Ministerio de Salud más presupuesto para los hospitales de la entidad.

En Mérida también denunciaron que los quirófanos del hospital universitario se encuentran en precarias condiciones.

Desde el Colegio de Médicos del estado Barinas se pronunciaron ante la llamada campaña de hostigamiento y persecución contra el personal sanitario y la falta de insumos en los centros hospitalarios.

Este 2 de junio se cumplieron 5 años de la suspensión del programa de procura y trasplantes de órganos, una situación que sigue afectando principalmente a niños que requieren este tipo de intervenciones.

Supuesto levantamiento militar y castrenses detenidos

A mediados de la semana un supuesto Capitán del Ejército anunciaba que en 9 estados del país se cometieron «operaciones» contra la gestión de Nicolás Maduro.

A la par, la abogada y activista de derechos humanos Tamara Suju informó sobre la detención de 93 militares en el estado Táchira por parte del comandante de la ZODI de esa región.

En contra parte, aunque no hizo alusión directa al primer pronunciamiento, el presidente de la república Nicolás Maduro ordenaba la activación de operaciones militares especiales en el Oriente por una supuesta «intervención militar».

Deyna, «la citizen», la «Malta» de Salomón y los ciclistas reclaman sus derechos

La futbolista venezolana Deyna Castellanos sigue avanzando en su vertiginosa y exitosa carrera deportiva. el Manchester City la acaba de contratar como su nueva jugadora.

La selección nacional de fútbol, mejor conocida como la Vinotinto, jugó un partido amistoso contra el conjunto de Malta. El goleador Salomón Rondón se tomó un «sorbo» con el único tanto del partido.

Y para cerrar, los ciclistas venezolanos reclamaron sus derechos en el día mundial de la bicicleta.