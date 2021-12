Güiria sigue doliendo e inexistentes derechos humanos, lo más sonado de la semana

Entre el dolor que aún supone la tragedia marítima de Güiria hace un año, la voz que se apagó de Vicente Fernández, el pase a juicio de los activistas de Fundaredes, el accidente trágico que acabó con la vida de 50 migrantes en México, las muertes de alias El Paisa y Romaña, ex comandantes de las FARC, supuestamente en suelo venezolano y el sombrío recordatorio del día de los derechos humanos. Así transcurrió esta semana y Radio Fe y Alegría Noticias les comparte este resumen.

De alta y en su casa los niños de El Tigre

La semana comenzó con la buena nueva de que los 3 niños rescatados en la población de El Tigre, estado Anzoátegui, fueron dados de alta y llevados a su casa, luego de permanecer 5 días recibiendo atención médica debido a su severo grado deshidratación y desnutrición.

Los pequeños lograron encontrarse con su mamá y abuela aunque con la tristeza de no encontrar a su hermanito de un año, quien murió deshidratado.

Fueron trasladados por una comisión del CICPC. Los gastos médicos y tratamientos fueron asumidos por el personal de la Clínica privada donde estaban recluidos.

Myanmar: 4 años de prisión para Suu Kyi

En Myanmar la lideresa depuesta Aung San Suu Kyi fue sentenciada a cuatro años de prisión por cargos de incitación y violación de las restricciones del coronavirus en un caso que sus partidarios calificaron de motivos políticos.

En el pasado la tambien premio Nobel de la Paz, pasó 15 años bajo arresto domiciliario por resistirse a los generales de la nación del sudeste asiático, pero luego trabajó incómodamente junto a ellos cuando prometieron marcar el comienzo de un gobierno democrático.

Cosecha en los panamericanos y campeonatos del Táchira y Julianna Peña

La delegación venezolana que participó en los recientes Juegos Panamericanos Juveniles Cali-Valle obtuvo la cosecha de 36 medallas, de las cuales 7 fueron de oro, 8 de plata y 21 de bronce.

La disciplina que más medallas aportó fue la lucha, de acuerdo con el reporte oficial de los Juegos. De las 9 medallas de la lucha, 1 es de oro, 1 de plata y 7 de bronce.

Entre todos los logros, hay que mencionar de forma muy especial a una atleta que aportó cuatro medallas (oro:1, plata:1, bronce:2). Se trata de María Victoria Yegres Cottn.

Lo que si no es una buena conquista fue el comportamiento agresivo del futbolista Charlis Ortiz, quien insultó y amenazó con un arma de fuego a un vigilante de un estacionamiento en la población de El Tigre.

Ortiz fue detenido por petición del Ministerio Público. El equipo Deportivo La Guaira aclaró en un comunicado que el jugador ya no era miembro de la divisa y que rechazaban cualquier acto de intimidación y agresión.

El Deportivo Táchira y la peleadora Julianna Peña obtenían sendos campeonatos este fin de semana. El equipo aurinegro se impuso en tanda de penales al Caracas FC.

Mientras que Peña maniató a la ahora ex campeona Amanda Nunes al vencerla en el combate por el título de la UFC en peso gallo.

En el ámbito internacional Estados Unidos no envió personal diplomático para acompañar a sus atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno en China como medida de protesta.

Barinas: candidatos inscritos y rectores del CNE molestos y amenazados

La repetición de las elecciones en el estado Barinas fueron noticia nuevamente esta semana. Luego de sortear las dificultades de las inhabilitaciones de varios pre aspirantes, la MUD logró designar a Sergio Garrido como su candidato.

Pero sorpresivamente el experimentado Claudio Fermín se anotaba en la contienda aunque inmediatamente recibía serias críticas, incluso hasta de sus propios partidarios de la Alianza Democrática, cuyos principales líderes decidieron aspirar al candidato de la MUD.

En total, el CNE admitió 7 candidaturas para la gobernación de Barinas, a través de 30 postulaciones.

Por su parte, el rector principal del CNE Roberto Picón aclaraba que desconocían la existencia de la supuesta inhabilitación del ex candidato Freddy Superlano y considera que estas acciones son un atentado contra el mismo CNE.

En su contra respondió el diputado a la AN Diosdado Cabello, quien anunció que preparan una denuncia hacia Picón por considerar que actúa como vocero de la oposición.

Mientras, Enrique Márquez, el otro rector electoral vinculado a la oposición, señaló que lo acontecido en Barinas es muy mal indicio para el sistema electoral venezolano ya que afecta la confianza en el voto por parte de los ciudadanos.

También en el tema electoral, el ex candidato a la gobernación del estado Lara Henri Falcón introdujo un recurso de impugnación de estos resultados ante la Sala Electoral del TSJ para que se repitieran estos comicios.

Sin embargo, un día después de la demanda la Sala declaró «sin lugar» la petición de Falcón.

Fiscal Khan, mapa de ejecuciones extrajudiciales y recordatorio del día de los derechos humanos

El Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan indicó el lunes 6 de diciembre que su investigación en Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad “no está en el negocio de un cambio de régimen”.

Asimismo, señaló durante la Asamblea de Estados Partes de la CPI, que se celebra anualmente en La Haya, que la investigación “solamente trata de abordar la impunidad e investigar de forma independiente”.

A propósito de la CPI, la ONG Provea informó que Venezuela perdió su derecho al voto para designar fiscales especiales en la Corte debido a impagos de deudas anteriores.

En materia de derechos humanos, en el país el recordatorio del 10 de diciembre estuvo centrado en la demanda de justicia por parte de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de otras vulneraciones.

El proyecto Lupa por La Vida, de la ONG Provea y centro Gumilla, lanzó públicamente el mapa de geolocalización de ejecuciones extrajudiciales en el territorio nacional.

A pesar de que fue declarado Defensor del Año por una ONG del Táchira, el director de Fundaredes Javier Tarazona fue pasado a juicio junto a su hermano Rafael y los activistas Omar de Dios García y Larry Osorio. Estos últimos 3 deben presentarse cada 15 días ante los tribunales, mientras que Javier seguirá privado de libertad.

A propósito, el abogado Marino Alvarado opina que nadie debería ser perseguido en Venezuela por defender y hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos.

En Mérida, abogados defensores y activistas denuncian que se le vulneran los derechos humanos a los privados de libertad.

Defensa de Alex Saab y el retraso del juicio

La defensa del empresario colombiano Alex Saab, extraditado a Estados Unidos y acusado por lavado de dinero, solicitó ante la justicia de ese país que se desestime la acusación en su contra por su supuesta «inmunidad diplomática».

Este juicio que estaba previsto para el 3 de enero de 2022 ya no se realizará en la fecha mencionada. Este acto fue pospuesto y se desconoce una nueva fecha para el inicio del mismo.

De acuerdo con Robert Scola, juez que lleva el caso de Saab mientras no se resuelva el asunto de su supuesto «estatus» de diplomático del gobierno venezolano, no es posible iniciar el juicio, lo que indica que una nueva fecha no está determinada.

El Paisa y Romaña ¿muertos en Venezuela?

Medios y autoridades de Colombia aseguraron durante esta semana que los personajes conocidos con los alias El Paisa y Romaña habrían sido muertos en territorio venezolano.

En el caso de Henry Castellanos, alias Romaña, excomandante de las FARC, las publicaciones indican que era una de las figuras más temidas de la disidencia de las FARC y de la Segunda Marquetalia, una nueva organización que salió de las FARC, conformada por quienes rechazaron el proceso de paz en Colombia, y prefirieron seguir el camino de las armas.

Junto al líder guerrillero, varios de su acompañantes habrían muerto en combate en territorio venezolano, asegura El Tiempo haciendo mención a declaraciones del Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano.

Mientras que en Colombia 21 militares colombianos y un civil admitieron su responsabilidad en 247 casos de «falsos positivos» ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia.

Los falsos positivos se tratan de ejecuciones extrajudiciales de civiles falsamente presentados como guerrilleros muertos en combate con el ejército en la frontera con Venezuela y la Costa Caribe entre los años 2002 y 2008.

La supuesta remoción de Tareck El Aissami y el decomiso de barriles de combustible por EEUU

El ámbito petrolero venezolano también ha estado movido esta semana. La agencia de noticias Reuter publicó una nota en la que afirma que el Ministro de Energía y Petróleo Tareck El Aissami sería removido del cargo por «razones de salud».

Sin embargo, desde el gobierno de Nicolás Maduro no ha habido pronunciamiento al respecto. El Ministro apenas comentó a través de un Twitter que se había reunido con la periodista de Telesur Madeleine García para tomarse «un café sin azúcar» para hablar sobre la posición de Venezuela ante la OPEP.

También, a finales de esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se decomisaron 4 buques petroleros provenientes de Irán con un millón de barriles de combustible con destino a Venezuela.

Ante esto igualmente reina el silencio en el gobierno venezolano.

Tragedia de migrantes en México y el recordatorio del primer año de Güiria

El jueves 9 de diciembre más de 50 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, que iban a bordo de un trailer murieron al volcarse en una carretera de Chiapas, México.

Al respecto, la investigadora de la Universidad Iberomericana Margarita Núñez reveló que este fatal accidente desnuda las fuertes implicaciones de instituciones estatales mexicanas dedicadas al tema migratorio con redes de tráficos de personas.

Este domingo 12 de diciembre se cumplió un año del naufragio en las costas de Güiria, estado Sucre, donde perdieron la vida 34 personas y una decena continúa desaparecida.

Esta tragedia sigue doliendo porque las razones por las cuales cientos de venezolanos siguen saliendo de las costas del país hacia Trinidad y Tobago se han agudizado.

Tres grandes que se fueron

Y esta semana México y Venezuela se vistieron de luto. En el país azteca las despedidas de la actriz Carmen Salinas y el cantante Vicente Fernández pusieron a llorar a más de uno en toda América Latina y un poco más allá.

Y en nuestro país la gastronomía venezolana lamenta la pérdida inesperada de don Armando Scannone. Lo único bueno es que ahora gozará un mundo de exquisitos sabores en el Reino de Dios.